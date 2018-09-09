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Джиджи и Белла Хадид стали звездами показа Brandon Maxwell на Неделе моды в Нью-Йорке
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Джиджи и Белла Хадид стали звездами показа Brandon Maxwell на Неделе моды в Нью-Йорке 

Super.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Super.ru
Вчера стартовало одно из важнейших событий в fashion-индустрии — Нью-Йоркская неделя моды. Если в Париже мы привыкли видеть утонченные наряды и аплодисменты очередному образу невесты от Карла Лагерфельда, то в США нас ждет скорее креативная программа. Из года в год кто-нибудь из дизайнеров привлекает к себе внимание то футуристическими нарядами, то необычными моделями. Однако пока в Нью-Йорке все спокойно: на прошедшем показе бренда Brandon Maxwell блистали любительницы публики сестры Хадид. Нужно отметить, что Джиджи и Белла полностью справились со своей задачей — публика восторженно рукоплескала двум супер-моделям, которые представили достаточно скромные платья нежно-розового и зеленого цветов. Показ также посетили модели Кэндис Свейнпол и Иман.
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