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Неделя Моды в Нью-Йорке: Джиджи Хадид и Кайя Гербер стали звездами показа Tom Ford
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Неделя Моды в Нью-Йорке: Джиджи Хадид и Кайя Гербер стали звездами показа Tom Ford 

Журнал ОК! 42 минуты назад
Неделя Моды в Нью-Йорке стартовала с потрясающего мастер-класса от американского дизайнера Тома Форда. Одни из самых востребованных моделей современности прошлись по подиуму в одежде из коллекции весна-лето 2019 Tom Ford, выполненной в нейтральных цветах.
Фотография: REX/Shutterstock Джиджи Хадид
Главными звездами подиума стали 23-летняя Джиджи Хадид и 17-летняя Кайя Гербер. Девушки продефилировали в изысканных нарядах и в платках вместо укладки. Макияж у всех манекенщиц был нейтральным, но с эффектом «дымчатых глаз».
Джиджи Хадид
Кайя Гербер
Джоан Смоллс
В первом ряду во время показа расположились многие знаменитости, включая Адриану Лиму, Тома Хэнкса, Анну Винтур и дочь Майкла Джексон — Пэрис.
Адриана Лима
Том Хэнкс
Пэрис Джексон
Сьюки Уотерхаус
Том Хэнкс, Анна Винтур и Генри Голдинг
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