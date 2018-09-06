Неделя Моды в Нью-Йорке: Джиджи Хадид и Кайя Гербер стали звездами показа Tom Ford 

Неделя Моды в Нью-Йорке стартовала с потрясающего мастер-класса от американского дизайнера Тома Форда. Одни из самых востребованных моделей современности прошлись по подиуму в одежде из коллекции весна-лето 2019 Tom Ford, выполненной в нейтральных цветах.
Фотография: REX/Shutterstock Джиджи Хадид
Главными звездами подиума стали 23-летняя Джиджи Хадид и 17-летняя Кайя Гербер. Девушки продефилировали в изысканных нарядах и в платках вместо укладки. Макияж у всех манекенщиц был нейтральным, но с эффектом «дымчатых глаз».
Джиджи Хадид
Кайя Гербер
В первом ряду во время показа расположились многие знаменитости, включая Адриану Лиму, Тома Хэнкса, Анну Винтур и дочь Майкла Джексон — Пэрис.
Адриана Лима
Том Хэнкс
Сьюки Уотерхаус
Том Хэнкс, Анна Винтур и Генри Голдинг