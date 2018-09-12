Николь Кидман, сестры Хадид и Эшли Грэм на показе Michael Kors

Что: Показ Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Где: Pier 17, Нью-Йорк.

Когда: 12.09.2018.

Люди говорят: Майкл Корс представил на Неделе моды в Нью-Йорке новую коллекцию своего бренда. На подиум вышли Белла и Джиджи Хадид и Эшли Грэм. В новую коллекцию Michael Kors вошли платья и костюмы с цветочным принтом, купальники, плащи, шорты и свитера.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nikol-kidman-sestry-hadid-i-eshli-grem-na-pokaze-michael-kors/