Ещё
Николь Кидман, сестры Хадид и Эшли Грэм на показе Michael Kors
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николь Кидман, сестры Хадид и Эшли Грэм на показе Michael Kors 

Peopletalk + ещё 16 52 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кто: Николь Кидман, Белла Хадид, Джиджи Хадид, Эшли Грэм, Иман, Майкл Корс и многие другие.
Что: Показ Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Где: Pier 17, Нью-Йорк.
Когда: 12.09.2018.
Люди говорят: Майкл Корс представил на Неделе моды в Нью-Йорке новую коллекцию своего бренда. На подиум вышли Белла и Джиджи Хадид и Эшли Грэм. В новую коллекцию Michael Kors вошли платья и костюмы с цветочным принтом, купальники, плащи, шорты и свитера.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nikol-kidman-sestry-hadid-i-eshli-grem-na-pokaze-michael-kors/
Peopletalk: последние новости
Подпишись: ювелир из Лондона, которого обожает дочь Джуда Лоу и ее модные друзья Всего одна линия: простые, но очень стильные татуировки Осторожно, горячо! Криштиану Роналду в рекламной кампании нижнего белья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кардашьян плачет из-за своих ягодиц каждый день9
Стало известно, из-за кого Уильям бросил Кейт2
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»49
Звезды, которых убили наркотики
Без любви, но на всю жизнь
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение