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Новый выход сестер Хадид в Нью-Йорке. Голосуй, чей образ круче!
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Новый выход сестер Хадид в Нью-Йорке. Голосуй, чей образ круче! 

Peopletalk + ещё 19 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сестры Хадид стали настоящими звездами прошедшей Недели моды в Нью-Йорке. Они ходили по подиумам показов Savage x Fenty, Anna Sui, Oscar de la Renta, Michael Kors и других брендов.
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Однако в перерывах между работой папарацци частенько удается подловить моделей вместе. Так, вчера фотографы заметили сестер по пути на очередную примерку. Для выхода Белла (21) выбрала розовый костюм и укороченный топ, а Джиджи (23) предпочла белый лук: футболка, брюки и длинный кардиган. Голосуй, чей образ тебе нравится больше!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-sester-hadid-v-nyu-jorke-golosuj-chej-obraz-kruche/
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