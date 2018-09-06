Рози Хантингтон-Уайтли, принц Чарльз, Крис Хемсворт и другие звезды на GQ Men of the Year Awards 2018 

Британский GQ вручил ежегодную премию Men of the Year, на которой награды раздают тем, кто за год оказал наибольшее влияние на культуру, спорт, моду, политику или шоу-бизнес. Почетную награду за вклад в благотворительность получил принц Уэльский, который повеселил гостей ироничной речью со сцены. «Я думал, что это премия в области моды, а с этим у меня туго. Я бываю модным раз в 25 лет. Но я невероятно благодарен за такую награду, и если меня решат обокрасть, я смогу бросить ее в вора», — пошутил об увесистой статуэтке принц Чарльз.
С 21-й церемонии GQ не ушла с пустыми руками и Роуз Макгоуэн — главный борец с домогательствами Харви Вайнштейна. Она стала первой женщиной, получившей награду в номинации «Вдохновение». Наоми Кэмпбелл признана иконой стиля, Дуа Липа — лучшей исполнительницей, а Донателла Версаче — дизайнером года.