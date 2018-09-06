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Рози Хантингтон-Уайтли, принц Чарльз, Крис Хемсворт и другие звезды на GQ Men of the Year Awards 2018
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Рози Хантингтон-Уайтли, принц Чарльз, Крис Хемсворт и другие звезды на GQ Men of the Year Awards 2018 

Super.ru 33 минуты назад
Фото: Super.ru
Британский GQ вручил ежегодную премию Men of the Year, на которой награды раздают тем, кто за год оказал наибольшее влияние на культуру, спорт, моду, политику или шоу-бизнес. Почетную награду за вклад в благотворительность получил принц Уэльский, который повеселил гостей ироничной речью со сцены. «Я думал, что это премия в области моды, а с этим у меня туго. Я бываю модным раз в 25 лет. Но я невероятно благодарен за такую награду, и если меня решат обокрасть, я смогу бросить ее в вора», — пошутил об увесистой статуэтке принц Чарльз.
С 21-й церемонии GQ не ушла с пустыми руками и Роуз Макгоуэн — главный борец с домогательствами Харви Вайнштейна. Она стала первой женщиной, получившей награду в номинации «Вдохновение». Наоми Кэмпбелл признана иконой стиля, Дуа Липа — лучшей исполнительницей, а Донателла Версаче — дизайнером года.
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