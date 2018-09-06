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Свежа как роза! Похорошевшая Кейт Мосс в total black на улицах Нью-Йорка
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Свежа как роза! Похорошевшая Кейт Мосс в total black на улицах Нью-Йорка 

Harper’s Bazaar 33 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
В последнее время Кейт Мосс всерьез взялась за здоровье. Она сделала паузу в бесконечной череде вечеринок и ограничила употребление алкоголя. Результат налицо: 44-летняя модель посвежела и похорошела, в чем можно убедиться, взглянув на ее новые снимки.
Папарацци подловили знаменитость на улицах Нью-Йорка: туда она прилетела для посещения Недели моды. Кейт предпочла лук в стиле total black: длинное черное платье, укороченный кожаный жакет, лакированный клатч на цепочке и простые балетки. При виде фотографов Мосс не стала скрывать лицо, а напротив, улыбнулась. Что ж, радостно видеть, что звезда отлично выглядит и пребывает в хорошем настроении!
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