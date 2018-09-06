Наоми Кэмбелл дважды оскандалилась на светском рауте

Супермодели в этот вечер не повезло.

О Черной пантере последние пару месяцев не было ни слуху ни духу. Если раньше она постоянно участвовала в каких-то модных проектах и была заядлой гостьей вечеринок и показов, то летом Наоми буквально «ушла в подполье». Поклонники всерьез заподозрили, что 48-летняя звезда беременна от своего бойфренда — рэпера Скепты. Но, видимо, супермодель просто решила взять отпуск. А теперь вновь вышла в свет — на вручение премии GQ Men Of The Year Awards. И… сразу же оконфузилась.

Во-первых, Наоми на церемонию попросту опоздала. Точнее, приехала почти к ее завершению. Так что по красной дорожке у входа звезда шла лишь в сопровождении охранников и своего возлюбленного. А во-вторых, она выбрала для мероприятия едва ли не самый ужасный наряд в своей карьере.

Очень короткое платье с принтом в стиле поп-арт было явно узковато певице. Ее бюст просто выпрыгивал наружу при каждом шаге. А остроносые ботфорты с отделкой «под платье» создавали впечатление, что Кэмпбелл просто не умеет сочетать вещи, поэтому на всякий случай выбрала самый простой вариант.

А еще больше, чем безвкусный вечерний туалет не по размеру, поклонников поразил бойфренд Наоми. Ведь до этого видели их рядом, в основном в фотосессиях. Вживую парочка смотрелась комично.

Скепта был похож на испуганного школьника, которого заботливая мама одела во все лучшее, и решила вывести в свет. Правда, право на оранжевые носки рэпер все-таки отвоевал. Кстати, уж не он ли повлиял на ранее безупречный вкус супермодели?

Между прочим, несмотря ни на что, заслуженную награду Наоми вручили — она стала «Иконой года». И мы считаем, что это правильно. Ведь, несмотря на редкие конфузы, Кэмпбелл остается одной из самых красивых женщины мира, до которой молодым моделям еще расти и расти.

Наоми Кэмпбелл показала голую грудь всей России

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