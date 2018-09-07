В Уфе откроется выставка к семидесятилетию Сергея Краснова

Гости увидят картины из личной коллекции художника.

31 августа уфимский художник и действующий участник Российской академии художеств Сергей Краснов праздновал семидесятилетие. В честь круглой даты в Музее имени Нестерова открывается выставка его картин.

«В экспозиции будет представлено 43 произведения из собраний музея и личной коллекции автора, а также портрет художника кисти академика А. Толстикова», — сообщила «Уфа. Собака.ru» заведующая экскурсионно-массовым отделом Музея имени Нестерова.

Краснов — представитель стиля «фантастического реализма». Его работы хранятся не только в Башкирском художественном музее имени Нестерова, но в Омском областном музее изобразительных искусств, в ГМИИ Удмуртии, в Русском музее в изгнании (Франция) и в Музее современного русского искусства (США).

Презентация выставки состоится 7 сентября, в 17:00.