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Меган Маркл запретили смотреть под ноги при спуске с лестницы
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Меган Маркл запретили смотреть под ноги при спуске с лестницы 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
Эксперт по королевскому этикету Мика Майер объяснила, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон обязаны держать подбородок исключительно параллельно полу, даже когда они спускаются по лестнице. Об этом сообщает The Sun.
«Параллельный полу подбородок помогает поддерживать осанку, когда вы стоите, сидите и даже спускаетесь по лестнице. Если вы опустили голову или, наоборот, слишком ее задрали, создается ощущение, что вы невнимательны или вам неинтересно, — рассказала Майер.
«Обычно спуск по лестнице — это ваше появление на вечере и формирование первого впечатления, когда все на вас смотрят и фотографируют», — добавила она.
По ее словам, жены британских принцев обязаны следовать этому правилу. Более того, на мужчин оно распространяется так же, как на женщин. Майер отметила, что по правилам этикета, когда женщина спускается по ступенькам на каблуках, спереди должен идти мужчина, чтобы поддержать ее, если потребуется.
В августе Мика Майер рассказала, что делают женщины из королевской семьи, чтобы их юбки никогда не задирались в ветреную погоду. «Они часто надевают боди и другую одежду из материалов, которые сильно электризуются и не дают платью взлететь. Если вы не надели что-то из плотной тяжелой ткани, электризующаяся ткань под одеждой — прекрасный способ не дать ветру поднять юбку», — объяснила Майер.
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