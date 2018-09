Рози Хантингтон-Уайтли в обтягивающем винтажном платье Versace

Накануне вечером в объектив фотографов попала 31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли в платье Versace из осенней коллекции модного Дома 1992 года. Волосы девушки были зачесаны назад и спадали легкими кудрями, что добавляло больше экстравагантности всему образу. Наряд плотно обтягивал фигуру Уайтли, подчеркивая ее отличную форму. Лиф выполнен из перекрещивающихся ремешков, из-за чего зона декольте почти обнажена. Такое же платье не раз надевала Наоми Кэмпбелл , хотя это понятно — она регулярно участвовала в показах модного Дома, в том числе в осенне-зимнем шоу 1992 года.

This is sexy and awesome. @rosiehw wore a vintage @versace gown from the Atelier Versace Fall 1992 collection. #RosieHuntingtonWhiteley complete the gown perfectly, her figure fully support the vintage masterpiece. The super model @naomi wore the same vintage gown in 2013. It is such a timeless creation. Who did it better? #naomicampbell #rosiehw #versace #atelierversace #vintageversace #vintage #gqmenoftheyear #gqmenoftheyearawards Публикация от fashion_celebs_critics (@fashion_celebs_critics_) 5 Сен 2018 в 10:54 PDT