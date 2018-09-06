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Гардероб на все случаи жизни всего из 7 вещей
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Гардероб на все случаи жизни всего из 7 вещей 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Импульсивные покупки, продиктованные модой, настроением и желанием кого-то удивить — out, сознательный шопинг — in. Сестры Алиса и Юлия Рубан в этом сентябре представили капсулу всего из семи вещей — бестселлеров бренда, которые не только соответствуют глобальному тренду на smart shopping, но и составляют вместе полноценный гардероб.
На базе каждой вещи из лимитированной коллекции можно ежедневно строить новый образ — все благодаря функциональным элементам. На тренче с помощью хлястиков меняется рукав: при желании они легко превращаются в нарядные «фонарики». Планками с пуговицами полностью трансформируются силуэт и посадка платья, объем дождевика, рукав и текстурная полочка худи. Дизайнеры обратились не только к знаковым для Ruban моделям и силуэтам, но и к узнаваемым тканям, полюбившимся многим поклонникам бренда: хлопковое платье и кашемировый клатч выполнены из материалов с цветочным рисунком оттенка японской сакуры. Кроме этого, в капсулу вошли детские футболки и худи для комплектов в духе «Mini Me».
«Мы решили дать девушкам набор на все случаи жизни, именно поэтому он такой разнообразный. И тренч, который можно сочетать с любой кэжуал-вещью, и, если необходим образ на выход, платье (его, кстати, можно повязать даже как юбку), клатч, который может выступать как самостоятельный аксессуар или как вкладыш для любой дорожной сумки; а худи — важный атрибут наших коллекций, с ним мы экспериментируем каждый сезон», — говорят Алиса и Юля.
Девушки, кстати, не только переосмыслили главные бестселлеры последних сезонов, но и сделали подарок Vnukovo Outlet Village в честь пятого дня рождения аутлета: силуэты фирменной буквы V обыграны в капсуле контрастными вставками и кроем.
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