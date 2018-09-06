Глюк’oZа позировала со звездой «Секса в большом городе» в нижнем белье 

Звезды встретились на показе в Италии
На днях в Вероне прошел показ новой коллекции нижнего белья одной из известных марок. Оценить новинки съехались знаменитости из разных стран. В их числе отметилась Наталья Чистякова-Ионова, известная как поп-исполнительница Глюк’oZа.
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» она опубликовала фото с мероприятия. В кадре поп-дива запечатлена в компании звезды культового американского сериала «Секса в большом городе» Сарой Джессикой Паркер. «Мне всегда казалось, что я Дюймовочка», — подписала она снимок. Любопытно, что обе звезды выбрали для этого выхода полупрозрачный верх. Однако Наталья превзошла все самые смелые ожидания публики, надев белый пиджак на бюстгальтер с кружевной отделкой.