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Глюк’oZа позировала со звездой «Секса в большом городе» в нижнем белье
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Глюк’oZа позировала со звездой «Секса в большом городе» в нижнем белье 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Звезды встретились на показе в Италии
На днях в Вероне прошел показ новой коллекции нижнего белья одной из известных марок. Оценить новинки съехались знаменитости из разных стран. В их числе отметилась Наталья Чистякова-Ионова, известная как поп-исполнительница Глюк’oZа.
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» она опубликовала фото с мероприятия. В кадре поп-дива запечатлена в компании звезды культового американского сериала «Секса в большом городе» Сарой Джессикой Паркер. «Мне всегда казалось, что я Дюймовочка», — подписала она снимок. Любопытно, что обе звезды выбрали для этого выхода полупрозрачный верх. Однако Наталья превзошла все самые смелые ожидания публики, надев белый пиджак на бюстгальтер с кружевной отделкой.
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