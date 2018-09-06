Глюк’oZа позировала со звездой «Секса в большом городе» в нижнем белье

Звезды встретились на показе в Италии

На днях в Вероне прошел показ новой коллекции нижнего белья одной из известных марок. Оценить новинки съехались знаменитости из разных стран. В их числе отметилась Наталья Чистякова-Ионова, известная как поп-исполнительница Глюк’oZа.