Венецианский кинофестиваль-2018: Марина Вакт, Хлоя Севиньи и другие на премьере «В прошлому году в Мариенбаде» 

Вчерашний вечер Венецианского кинофестиваля больше напоминал кутюрный показ Chanel: на смотр фильма «В прошлому году в Мариенбаде», снятого Аленом Рене в 1961 году и восстановленного с помощью французского бренда, звезды приехали в нарядах от Карла Лагерфельда. Косплей главной героини Дельфин Сейриг удался!
О том, что «В прошлому году в Мариенбаде», вдохновлявший режиссеров Федерико Феллини, Стенли Кубрика и Дэвида Линча и дизайнеров Erdem, Zac Posen и Carolina Herrera, снова выйдет на большие экраны, стало известно в июле этого года. Пока фильм проходил очистку от дефектов, корректировку цвета и восстановление саундтрека, знаменитости выбирали платья на его премьеру. Главная задача — быть похожей на героиню, сыгранную французской актрисой Дельфин Сейриг и одетую лично Габриэль Шанель. В ход шли перья, блестки, воротники-стойки, рубашки свободного кроя и черные тотал-луки, которые Карл Лагерфельд, следуя ДНК бренда, продолжает использовать во всех коллекциях. На красной дорожке амбассадоры Chanel разных лет, в том числе оскароносная актриса Тильда Суинтон и звезда фильма «Молода и прекрасна» Марина Вакт, позировали вместе с коллегами Вики Крипс, Анной Муглалис и Стэйси Мартин, а Россию на премьере кутюрного фильма представляла директор моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая. Фото: Simone Comi/Venezia 2018/IPA/REX/Shutterstock/Fotodoom.ru