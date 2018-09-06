Красный леопард: Кендалл Дженнер показывает, как приручить главный тренд осени 

Кендалл Дженнер в числе других топ-моделей уже прибыла в Нью-Йорк и активно готовится к грядущим показам. Перед насыщенной неделей 22-летняя звезда подиумов решила как следует отдохнуть в компании друзей: вечером 5 сентября она отправилась на вечеринку вместе с Беллой Хадид и ее младшим братом Анваром.
Для выхода в свет сестра Ким Кардашьян выбрала алые брюки клеш с высокой талией и леопардовым принтом. К ним модель подобрала черную футболку, выпущенную специально к концертному туру группы ZZ Top 1983—1984 годов. На ногах брюнетки были черные кожаные ботильоны с квадратным носом. Яркий и удобный образ для веселого вечера!