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Красный леопард: Кендалл Дженнер показывает, как приручить главный тренд осени
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Красный леопард: Кендалл Дженнер показывает, как приручить главный тренд осени 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кендалл Дженнер в числе других топ-моделей уже прибыла в Нью-Йорк и активно готовится к грядущим показам. Перед насыщенной неделей 22-летняя звезда подиумов решила как следует отдохнуть в компании друзей: вечером 5 сентября она отправилась на вечеринку вместе с Беллой Хадид и ее младшим братом Анваром.
Для выхода в свет сестра Ким Кардашьян выбрала алые брюки клеш с высокой талией и леопардовым принтом. К ним модель подобрала черную футболку, выпущенную специально к концертному туру группы ZZ Top 1983—1984 годов. На ногах брюнетки были черные кожаные ботильоны с квадратным носом. Яркий и удобный образ для веселого вечера!
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