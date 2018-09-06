Дизайнер Катя Добрякова о современном рынке моды, советах молодым дизайнерам и собственном бренде

Как понять, что вам пора на мировую арену?

Мне кажется, что цель любого бренда — стать международным. Кто скажет, что это не так, точно лукавит. Отправная точка была Москва. Люди приезжали к нам за подарками для своих друзей за границей и потом практически всегда была обратная связь — она, кстати, до сих пор есть. Все наши клиенты говорят, что их постоянно останавливают на улице и спрашивают, что это за бренд. Мы действительно стоим немного отдельно от всех остальных марок, которые пропагандируют женственность, платья, рюши или юбки-карандаши на все случаи жизни — наши вещи всегда можно узнать из толпы, потому что они другие. Может быть, отчасти из-за этого нам было легко найти свою нишу, и нами заинтересовался шоу-рум «МC2» в Париже. Такие мультибрендовые шоурумы берут на себя роль «продюсера», если они видят коммерческий потенциал и подписываются с тобой, значит они могут гарантировать, что ты будешь интересен их клиенту. Поэтому в хороший шоурум попасть не очень просто — большая конкуренция и огромное количество новых брендов каждый сезон. Сейчас бренд Katya Dobryakova продаётся по всему миру: в Европе, Азии, Америке.

Аудитория и ее предпочтения в разных странах.

Аудитория, конечно, везде отличается. В Америке сейчас вообще нет моды — все поглотили сестры Кардашьян и пропагандируют врезанные во все места велосипедки, лосины и треники. Хочешь не хочешь — увидишь всё. Так и ходит весь Нью-Йорк, преимущественно вечером, часов в 18 после спорта все ходят только в спортивной одежде и вещах для йоги. Азия — это наш любимый рынок — они очень открытые, смелые и любят сочетать принты, цвета и обилие декора — вышивки, графики.

У нас в Москве есть очень модные девушки, которые сочетают нас с другими брендами, а есть те, кто просто приходит за свитшотом или джинсовой курткой.

Делаете ли вы специальные капсульные вещи для определенных стран?

Иногда делаем. Это зависит от желания закупщиков. Harvey Nichols в Лондоне никогда не заказывает то, что есть в коллекции — их байеры всегда меняют цвета или делают джинсовки, которых нет в в основной линейке (например, переносят вышивку со свитшотов на куртки). Надо сказать, что у них хорошо получается выбирать, и поэтому уже несколько сезонов у нас в Лондоне «sold out» до начала распродаж.

О коллаборации с обувным брендом Razgulyaev x Blagonravova.

Обувной сегмент — это совсем другой рынок, хотя и кажется, что обувь и одежда идут вместе. Обувь обычно заказывают обувные байеры и делают это в обувных или монобрендовых шоурумах, где представлена линия аксессуаров и обуви. Поэтому, чтобы получить байеров, нужно по-другому себя позиционировать, либо чтобы продажи делал именно обувной бренд. С брендом RxB было легко и просто — встретились на кофе, договорились, сделали. Никаких трудностей перевода и проволочек.

Что должно быть у российского бренда, чтобы он мог выйти на мировой уровень.

1. Самоидентификация: что, для кого и зачем вы делаете.

2. Производственные мощности: возможность удовлетворить клиентов в срок при постоянном контроле качества на всех этапах.

3. Логистика: очень важно, без неё можете даже не начинать.

4. Финансы: возможно, кто-то из сетей захочет сделать большой заказ, и он будет таким сладким, а эту сеть вы вообще полжизни ждали. И вот — все хорошо, только у них одно условие — оплата в течении 30 дней с момента отгрузки. А это значит, что вам нужны оборотные средства, чтобы его выполнить. С начинающими маленькими брендами крупные сети только так захотят работать. Так что к этому надо быть готовыми.

Актуальные тренды в новом сезоне?

Моя следующая коллекция, лето 2019, будет посвящена космосу. Я почувствовала взлёт этой темы, когда Илон макс запустил в космос родстер со своим манекеном и включил Дэвида Боуи . Это невозможно было пройти мимо и, мне кажется, что многие дизайнеры взяли эту тему на следующий сезон. А что будет зимой, я не знаю, так как редко смотрю все коллекции заранее.

Поживем, увидим:)