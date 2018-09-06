То, что нужно для офиса: стильный и простой образ в исполнении Джиджи Хадид

Вечером 5 сентября Джиджи Хадид стала звездой показа Tom Ford: именно ей выпала честь закрывать шоу знаменитого дизайнера. А днем того же дня топ-модель была замечена на улицах Нью-Йорка — вероятно, по пути на финальную примерку перед модным мероприятием. Папарацци засняли блондинку на выходе из ее апартаментов на Манхэттене. На ней был строгий костюм: черные джинсы клеш, удлиненный жакет в тон и белая футболка в мелких дырках. Образ знаменитость дополнила ботильонами из змеиной кожи, бежевым стеганым клатчем Chanel и зеркальными солнцезащитными очками формы «кошачий глаз».