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То, что нужно для офиса: стильный и простой образ в исполнении Джиджи Хадид
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То, что нужно для офиса: стильный и простой образ в исполнении Джиджи Хадид 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вечером 5 сентября Джиджи Хадид стала звездой показа Tom Ford: именно ей выпала честь закрывать шоу знаменитого дизайнера. А днем того же дня топ-модель была замечена на улицах Нью-Йорка — вероятно, по пути на финальную примерку перед модным мероприятием.
Папарацци засняли блондинку на выходе из ее апартаментов на Манхэттене. На ней был строгий костюм: черные джинсы клеш, удлиненный жакет в тон и белая футболка в мелких дырках. Образ знаменитость дополнила ботильонами из змеиной кожи, бежевым стеганым клатчем Chanel и зеркальными солнцезащитными очками формы «кошачий глаз».
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