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Ким Кардашьян показала свою внешность в 90-х
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Ким Кардашьян показала свою внешность в 90-х 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян показала подписчикам, как она выглядела 20 лет назад. Фотографию женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
В 1998 году девушка сфотографировалась со своим отцом Робертом Кардашьян.
«Боюсь представить реакцию отца, если бы он узнал, во что вы превратили его фамилию», — критиковали некоторые подписчики в комментариях.
Однако внимание большинства привлекли изменения в лице Ким Кардашьян. Они заметили, что в то время у нее были другие черты и тонике треугольные брови.
«Ты настолько изменилась с тех пор. Нос, губы и подбородок совершенно другие! Ты делала пластику носа и губ?» — писали одни в комментариях.
«Раньше твои брови, губы, волосы, нос и все тело были великолепны! Тогда ты была красавицей», — восхищались другие.
В августе Ким Кардашьян-Уэст опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram-аккаунте. На снимке женщина позирует на полу спиной к камере в желтом костюме, из-под юбки которого видны трусы-стринги Gucci. Эту вещь итальянский модный дом представил в своей весенне-летней коллекции еще в 1997 году.
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