5 предметов гардероба для создания стильного классического образа

Идеальный классический образ состоит из мелочей, а неправильно подобранные одежда, обувь и аксессуары могут испортить все впечатление. Если нет времени следить за модными трендами, то воспользуйся нашими советами, которые помогут сделать твой образ стильным и запоминающимся.

1. Костюм

Классический костюм — ключевая составляющая образа настоящего джентльмена. При этом подбирать его необходимо с учетом особенностей твоей фигуры. Найти готовый костюм, который бы идеально подошел, — задача не из легких. После покупки приходится подшивать брюки, укорачивать рукава — полностью подгонять все под себя. Поэтому помимо покупки одежды дополнительно придется потратиться на услуги портного. Ты задействуешь в два раза больше сил и денег, но желаемого результата можешь так и не получить. У каждого джентльмена должен быть костюм, сшитый специально для него. Такой элемент в гардеробе придает чувство уверенности и повышает самооценку. В салоне Михаила Афанасьева знают, как сделать твой стиль и образ неповторимыми. При пошиве костюма учитываются все особенности тела. Тебе помогут определиться с моделью, подскажут, какая цветовая палитра подойдет лучше, затем снимут мерки, и вскоре ты получишь новенький костюм, сшитый лично для тебя — второго такого не найти. Рукава будут идеальной длины, брюки не станут жать в самом нежном месте, так что ты получишь удовольствие не только от того, что в твоем гардеробе появилась такая замечательная вещь, но еще и от работы с настоящими профессионалами. Заказать пошив костюма →

2. Обувь

Очень многое в твоем образе зависит от обуви. С ней же связаны и некоторые правила этикета. Так под фрак обувают только лакированные туфли, а под смокинг — оксфорды. На что в первую очередь женщины обращают внимание? Именно, на обувь. Чистая, ухоженная, элегантная пара — 50% твоего успеха у дамы. Как ты уже понял, перед тобой незаменимый во всех смыслах элемент мужского гардероба. Поэтому выбирая себе новую пару, не гонись за низким ценником. Обрати внимание на качество и материал. Обувь фирмы PIKOLINOS изготавливается из кожи собственного производства: в ней нет примесей резины, полимеров, хрома и кобальта. Благодаря обработке казеином поры кожи остаются открытыми, что улучшает циркуляцию воздуха и, соответственно, уменьшает неприятный запах. В магазине широкий выбор ассортимента: от кожаных кроссовок до летних сандалий. Поэтому не составит труда выбрать пару, подходящую именно тебе. Купить испанскую обувь →

3. Очки

Очки могут как подчеркнуть достоинства, так и наоборот. Правильно подобранная форма поможет создать тебе стильный образ. В этом сезоне популярны незаменимые авиаторы, деревянная оправа, ретро Clubmaster и легендарные Wayfarer. Актуальны авиаторы в золотой оправе и линзах в цвет. Такая форма больше подходит людям с широким лбом и тонким подбородком, чтобы визуально скорректировать акценты. Авиаторы смягчают угловатость резких черт лица. Обрати внимание на солнцезащитные очки Ray-Ban. Золотая рамка оправы и линзы из фирменного, закаленного стекла, гарантируют стильный образ и защиту от вредного ультрафиолетового излучения. Также стильный образ тебе помогут создать мужские солнцезащитные очки формы Wayfarer от Oakley. Классический образец универсальности, практичности и высокого качества. Oakley Frogskins Lite — это усовершенствованная форма традиционных «путников»: классический дизайн с парящими в воздухе солнцезащитными линзами, обладающие технологией Oakley High Definition Optics, которая создает оптимизированный периферийный обзор. А «Three-Point-Fit», удерживающая очки на трех точках, обеспечивает комфорт и надежность. Купить солнцезащитные очки →

4. Галстук

Сегодня это не только элемент делового костюма. Правильно подобранным галстуком можно дополнить любой образ: от официального приема до вечеринки. От формы и рисунка зависит, каким получится твой стиль. Более яркие выбирай для неофициальных мероприятий, а во время бизнес-встреч качество и материал подчеркнут твой статус. В этом сезоне популярны объемные узлы и средняя ширина. Такой формат подойдет под пиджак, жилет или джемпер. Узкие галстуки, наоборот, лучше смотрятся без дополнительных комбинаций одежды. Что касается рисунка, то выбирай полоску либо геометрию. В цвете следует отдать предпочтение классическим оттенкам: черный, серый, синий. Но не забывай и про эффектные акценты на общем нейтральном фоне костюма. Стильным сочетанием станет светлая рубашка, темный костюм и яркий насыщенный галстук. Купить галстук→

5. Часы

Чтобы посмотреть время, мы все чаще обращаемся к телефону, но часы на руке — незаменимый аксессуар для мужчины. Сразу возникает ассоциация с высоким социальным статусом их владельца. В этом сезоне популярны механические круглые часы с кожаными ремешками. Конечно, сегодня функционал наручных часов в большом городе будет не так полезен, зато дизайн поможет подчеркнуть твой стиль. В любом случае, что бы ты не выбрал, аксессуары должны, в первую очередь, нравится именно тебе, а уж затем остальным. Вещи расскажут только ту историю, которую ты сам вложишь в них. Купить часы→