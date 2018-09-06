Пальто для женщины 40+: пять важных деталей

Фасон

Первый и главный вопрос при покупке: «Какое пальто я хочу? Классическое прямое и двубортное? А может, трендовый оверсайз?» Не исключаем, что вам приглянется милый кейп или строгий бушлат.

Классический прямой силуэт

Определение «классический» говорит само за себя: модель прямого силуэта чуть выше или ниже колена подходит для любой фигуры и ситуации. Запомните, что выигрышный силуэт — приталенный, а не обтягивающий или свободный (посмотрите такие в коллекциях Harris Wharf London, Mexx, Nina Ricci).

Двубортное или однобортное — значения не имеет, оба варианта смотрятся отлично. Хотя двубортное имеет весомое преимущество: оно визуально вытягивает силуэт благодаря вертикальным рядам пуговиц. Следовательно, вы будете выглядеть стройнее.

Если вы не уверены в том, какие фасоны пальто сейчас в моде, покупайте классическое — не ошибетесь.

Пальто классического прямого фасона вы можете найти в магазине Milano Moda. Модели из натуральной шерсти и кашемира базовых оттенков всегда выглядят стильно и элегантно, подходят к любому гардеробу.

Пальто CARLA VI в Milano Moda, от 39 450 руб.,

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Пальто CARLA VI в Milano Moda, от 31 450 руб.,

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Пальто-халат с поясомФасон пальто, который завоевал модный мир в позапрошлом сезоне, не теряет актуальности и подходит как молодым, так и зрелым женщинам. Эта модель напоминает простой халат с поясом и объемным воротником. Она понравится тем, кто хочет замаскировать пышные бедра и сделать силуэт более пропорциональным. За счет чего пальто-халат зрительно корректирует фигуру? Во-первых, широкий воротник: крупные детали привлекают внимание, а значит, взгляд не задерживается в районе бедер. Во-вторых, пояс выделяет талию, позволяя получить желанный силуэт «песочные часы».

ОверсайзА как же оверсайз? Носить его можно, но с осторожностью. Объемное пальто классно смотрится на худеньких, миниатюрных женщинах, в остальных случаях эта модель способна визуально добавить пару размеров. Если вам все-таки хочется исключительно оверсайз, избегайте фасонов а-ля кокон. Пусть лучше пальто будет прямое, возможно, чуть шире обычного (посмотрите коллекции Neil Barrett, Comme Des Garcons).

Кейп Кейп — укороченное пальто с прорезями для рук вместо рукавов — замечательный вариант для женщин старше 45 лет. Трапециевидный крой спрячет проблемные зоны в области бедер и талии, но не закроет стройные ноги. Эта модель идеально подходит для фигуры «яблоко». Чтобы не мерзли руки, надевайте под кейп теплый свитер или подберите к пальто длинные кожаные перчатки. Лучше не покупать: пальто с расклешенным подолом подходит молоденьким девочкам, а на женщинах постарше смотрится нелепо.

Длина

Второй важный вопрос: какая длина пальто вам подойдет? Что предпочесть: короткий бушлат или модель до щиколоток?

Средней длины

Средняя длина — чуть выше, чуть ниже или до колен — универсальная и всегда удачная. Проблемы, что надеть под такое пальто, у вас точно не возникнет: подойдут и брюки, и юбка миди, и даже шорты.

УкороченноеБушлаты и укороченные пальто придутся по вкусу женщинам, которые между платьем и джинсами чаще выбирают второй вариант. Фасоны здесь, как правило, строгие и менее женственные. Такая модель станет отличной альтернативой куртке, ведь ее легко сочетать как с ботильонами и лодочками, так и с модными кроссовками. Лучше не покупать: длинное пальто. Пальто макси на пике популярности, но надев его, женщина за 40 рискует прибавить себе 5–10 лет. Конечно, это не запрет, а лишь предостережение: если вы решились на длинное пальто, пусть у него будет ультрамодный крой, качественная ткань и оригинальный цвет (присмотритесь к моделям от Isabel Marant и Joseph).

Рукав

Здесь все просто: выбирайте ту длину, которая вам нравится — обычная, 7/8, 3/4… Когда на улице тепло, подверните манжеты или носите трендовое пальто с коротким расклешенным рукавом. Приветствуются рукава с декоративными элементами — небольшими разрезами или оригинальной вышивкой в области запястья.

Цвет

Наконец, вы нашли пальто, которое отлично сидит по фигуре, устраивает вас по длине и фасону. Нравится ли вам его цвет? Идет ли такой оттенок?

Черный

И снова классика. Некоторым черный цвет кажется слишком мрачным, но все-таки это беспроигрышный вариант. К нему намного проще подобрать аксессуары (шарф, сумку, перчатки), не нужно переживать, что цвет платья не сочетается с пальто.

Бежевый (слоновой кости, экрю, молочный) Ищете классическое пальто на каждый день, но не хотите черное? Лучшая альтернатива — теплые оттенки бежевого. Такое пальто смотрится стильно, свежо и даже молодит. Кроме того, к нему подойдут сумочка и обувь любой расцветки.

Приглушенный (синий, бордовый, хаки) Хотите что-то интересное, но не слишком вычурное? Обратите внимание на пальто приглушенных цветов: женщинам постарше подходят темно-синие, винные, темно-фиолетовые и шоколадные оттенки. Эти цвета классно сочетаются между собой, так что если решите порадовать себя синим пальто, то можете сразу взять к нему бордовые брюки или юбку — или наоборот.

КрасныйДа, красный сразу бросается в глаза, но ведь в этом нет ничего предосудительного. Только не переусердствуйте с аксессуарами. О том, как комбинировать красный цвет с другими оттенками, мы писали в посте «Как подобрать аксессуары к красному платью» — с пальто действуют те же правила.

Пастельный (голубой, розовый) Несколько сезонов подряд пастельные оттенки держатся в категории ультрамодных. Не отказывайте себе в удовольствии пополнить гардероб хотя бы одним пальто нежного оттенка. Персиковый, небесный, пудровый — эти цвета придают лицу свежесть и скидывают как минимум пять лет возраста.

Подобрать пальто модного пастельного оттенка вы можете в бутике дизайнера Маши Горячевой. Розовая модель свободного кроя уместна для повседневного образа, голубая — для создания особенного аутлука.

Пальто «Оттепель» от Маши Горячевой,

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Пальто «Париж» от Маши Горячевой,

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КлеткаКак насчет пальто с принтом? Очевидный элегантный вариант — клетка. Важно, из каких цветов она состоит: старайтесь выбирать приглушенные сочетания (черный и синий, черный и бежевый, коричневый и синий). Лучше не покупать: пальто с вызывающими принтами. Огромные цветы и леопард смотрятся инфантильно и требуют особенно тщательно продуманного образа. Если вы мечтаете носить пальто с узором, остановите свой выбор на неконтрастных геометрических рисунках.

Декоративные элементы

Прежде чем покупать пальто с декоративными деталями (накладными карманами, объемным воротником, меховыми вставками), подумайте: не перебор? Не увеличивают ли они объемы тела, не смотрятся ли смешно или неуместно?

Например, взгляните на эту женщину в пальто с меховым воротником. Подобный наряд подойдет для зимы, но вряд ли уместно носить его теплой осенью, да еще и с каблуками и кюлотами. Все еще популярны меховые карманы, однако нужно учитывать, что такая деталь может привлечь излишнее внимание к бедрам. Словом, декоративные детали хороши в небольших количествах.

Главное правило: покупайте пальто из качественной шерстяной ткани. Пусть лучше в вашем гардеробе будет одно дорогое и роскошное пальто, чем три дешевых и сомнительного фасона. Удачного шопинга!

Мнение эксперта

— В своих коллекциях я воспеваю красоту каждой женщины, делая акцент на ее врожденном очаровании и внутренней силе. Моя героиня горда и изобретательна. Она чувствует энергию мира и преобразует ее в творчество. Ее свободный дух находит отражение в эклектичном стиле, в котором смешиваются различные части гардероба, создавая уникальный образ.

Для женщины 40+ это не составляет никакого труда! Она создает новую городскую форму — сложную и современную. Эту философию отражают шубы из искусственного меха, куртки из денима с обработкой в виде шероховатостей, шерстяные бушлаты, мягкие и уютные кардиганы, куртки в стиле милитари.

Ее гардероб — рациональный, но в то же время спонтанный, практичный и удобный, элегантный и очаровательный. Благодаря эксцентричному искусственному меху, которым отделано макси-пальто, создается удивительный ультрамодный образ, особенно если поддержать его прямыми брюками. В коллекции P_Jean этого сезона — леопардовое классическое пальто и пальто в стиле милитари.

Катерина Негра,

креативный директор Pinko и P_Jean

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