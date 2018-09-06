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Модель из Башкирии приняла участие в постановке фэшн-рекорда в Москве
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Модель из Башкирии приняла участие в постановке фэшн-рекорда в Москве 

АиФ-Уфа 19 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Более 200 моделей старше 55 лет вышли 5 сентября на подиум в рамках пилотного проекта мэра Москвы — «Московское долголетие». Это событие будет зафиксировано в книге рекордов Гиннеса как самое массовое фэшн-шоу в мире с участием моделей старшего возраста.
Около 80 женщин из них к проходке и этапам конкурса готовила модель plussize из Башкирии — Эльвира Ишмуратова.
«Конкурс прошёл в рамках пилотного проекта мэра Москвы — «Московское долголетие». Планировалось, что участницами станет не более 40 человек, но в итоге на подиум вышли 211 дам. Участницы с достоинством прошли все три этапа показа коллекций одежды от ведущих московских модельеров. И этот факт был зарегистрирован комиссией книги рекордов Гиннеса», — рассказывает девушка.
Сам конкурс проходил в парке Зарядье на фоне Кремлевских башен. В нем приняли участие также мужчины и звезды шоу-бизнеса. Последние не только выступали для зрителей, но и участвовали в конкурсе. Например, одной из учениц Эльвиры на момент подготовки и выступления стала народная артистка РФ, певица Надежда Крыгина.
Как признается Ишмуратова, поучаствовать в рекордном проекте ее пригласила модельер Наталья Гайдаржи — обладатель Золотой медали от Пьера Кардена на Международном форуме талантов, моделей и дизайна в Москве, участница различных Недель высокой моды в России и Европе, член международного союза художников.
Эльвира Ишмуратова — модель plussize, победительница международных конкурсов красоты, участница недель моды в Москве и Беларуси и руководитель студии Stikhia — проекта, пропагандирующего естественную красоту в любом возрасте и весе.
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