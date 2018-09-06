Свотчи: 5 классных бьюти-новинок этого сезона

Винный оттенок помады, который спасет вас от осенней хандры, средство, которое напоминает ягоды в сахаре, помада цвета розы и другие средства, которые сделают осенний сезон ярче, а настроение — лучше.

Жидкая матовая помада Rouge Allure Ink, Melancholia, Chanel

Средство из новой осенней коллекции бренда не отличается от своих «коллег» — удобный аппликатор, бархатный полуматовый финиш и стойкость.

Помада — идеальный вариант для тех, кто не любит плотные матовые текстуры. Через несколько минут после нанесения помада застывает и выглядит матовой, но на губах ощущается очень комфортно. В формуле есть специальный воск, который делает средство бархатным, масло жожоба, сладкого миндаля и витамин E, которые не допустят сухости и шелушений на губах.

Оттенок не оправдывает название — скорее наоборот, спасет вас от осенней хандры. Цвет напоминает божоле нового сезона. Благодаря текстуре, средство можно нанести в несколько слоев и получить насыщенный цвет. Или вбить подушечками пальцев, создав эффект «зацелованных губ» (а когда помада будет сходить, почувствуете, как будто правда выпили бокал вина).

Цена: 2 000 руб.

Двухцветная помада Joli Rouge Gradation, 803, Clarins

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Новая линейка напоминает нам, что осень не за горами. Но это не повод расстраиваться, а отличная возможность вдохновиться сочетанием черного и красного — самых насыщенных и ярких оттенков палитры.

У помады насыщенная, кремовая текстура. Средство сделает губы визуально больше, но не растечется после нескольких часов носки.

Аппликатор помады очень удобный — можно ровно нанести средство без карандаша и кисти. А текстура будто тает на губах, дополнительно увлажняя нежную кожу.

Помада двухцветная — в оттенке спелой вишни есть вкрапление в виде красной полоски. Оттенки можно носить соло, перемешав их на губах, а можно одним движением создать эффект омбре.

С другими средствами новой линейки у меня получилось повторить образ Диты Фон Тиз (инструкцию ищите здесь https://beautyhack.ru/novosti/rokovoy-obraz-kak-i-chem).

Цена: 2 250 руб.

Губная помада KissKiss Lipstick, оттенок №361 Excessive Rose, Guerlain

Встретить осень во всей красе нам предлагает Guerlain: новая коллекция макияжа Colours of Kisses доказывает — коралловые и нежно-розовые губы, выразительные брови и юный румянец смогут скрасить даже самые мрачные дни. По такому случаю помады-бестселлеры KissKiss облачились в новые разноцветные упаковки, соответствующие оттенку средства. В коллекции их пять — элегантный красный Rouge Kiss, коралловый Sexy Coral, цвет спелого персика Sugar Kiss, нежно-розовый Darling Baby и смелая фуксия Excessive Rose.

Губы-леденцы, лепестки цветов, ягоды в сахаре — такие ассоциации точно возникнут у окружающих, стоит вам накраситься оттенком Excessive Rose. Пока отпускной загар медленно, но верно сходит на нет, откладываю подальше винные матовые помады и вооружаюсь новинками из коллекции Colours of Kisses — другими словами, пытаюсь продлить лето по-максимуму.

Если вы не знакомы с формулой помад Guerlain, рассказываю — у них один из самых комфортных финишей, с которыми вам доводилось иметь дело. Новинка сохранила все лучшие свойства и по-прежнему имеет в составе микросферы гиалуроновой кислоты и масло мирры, разглаживающее кожу губ и добавляющее им заметный объем. Несмотря на кремовую консистенцию, помада стойко держится, с каждым часом все больше и больше становясь единым целым с вашими губами.

Вдохновляюсь трендами сезона и делаю монохромный макияж: наношу помаду на руку, растушевываю и кистью-дуофиброй (информацию о ней ищите здесь) набираю совсем чуть-чуть — подчеркиваю «яблочки» щек и спинку носа. На губы наношу помаду прямо из стика, а затем вбиваю ее кончиком пальца — остатки пигмента отправляются на веки. В результате получается совсем не завядший осенний цветок, а самая настоящая майская роза.

Цена: 2 735 руб.

Помада Rouge Dior, 344 Develish Nude, Dior

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Помада в оттенке 344 Devilish Nude — часть новой лимитированной серии Dior en Diable, которую марка выпустила этой осенью, вдохновившись одноименной архивной съемкой (обзор всей коллекции можно найти по ссылке).

Оттенок и правда получился с налетом ретро-стилистики: классический нюд на губах ассоциируется то ли с маминой помадой из 80-х, то ли с Софи Лорен — думаю именно такой оттенок можно было легко найти в ее косметичке 40 лет назад.

У средства кремовая текстура и деликатный шиммер в составе — в результате получается сатиновый финиш, который роскошно (и только так!) подчеркивает загар.

Важный момент: если на губах есть шелушения, избавляйтесь от них поскорее, перед тем, как нанести эту помаду — ничего хорошего из такого комбо не получится! В остальном оценка только положительная: очень комфортна на губах, держится не целый день, но для своей категории кремовых помад вполне стойкая и переживет перерыв на кофе.

Цена: около 2 500 руб.

Губная помада Color Sensational Powder Matt, 10 Nocturnal Rose, Maybelline New York

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Арина Зарудко

В помаду оттенка пепельной розы влюбилась сразу и без «но». У средства красивый матовый финиш и плотная текстура (но распределять ее по губам не сложно прямо из упаковки).

Средство не оставляет ощущение стянутости, как большинство матовых помад. Что меня поразило, так это стойкость — около пяти часов я не подкрашивала губы.

Зефирный запах и стильная упаковка — прекрасные дополнения к стабильно безупречному качеству.

Цена: 450 руб.