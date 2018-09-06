14 привычек роскошной дамы. Возьмите на заметку

Всегда роскошные, элегантные и красивые дамы вовсе не являются какими-то великими людьми, всего-навсего они имеют хорошую привычку. На их одежде не видно пятен от борща или кофе, колготки не имеют дыр и стрелок, а туфли на изящных шпильках всегда выглядят как новые. Думаете, с такими женщинами не случаются разные казусы? Ещё как случаются! Просто они умеют с ними бороться.

Эта борьба происходит ежедневно. Организованные женщины имеют целый ряд замечательных привычек, позволяющих им всегда поддерживать отличную форму. И совершенно не обязательно быть богатыми и иметь сотни нарядов на все случаи жизни. Дома, прямо с утреннего пробуждения необходимо начинать заниматься своим стилем.

1. Уже вечером надо решить, что надеть завтра. Чудес здесь нет, только расчёт. Действительно, стильная женщина выглядит стильной всегда. Свой образ она продумывает заранее, а не наспех, за пять минут до выхода из дома.

2. Дайте себе достаточно времени подготовиться. Это означает не переставить три раза будильник и еще поваляться, а потом собираться как попало. Это значит проснуться вовремя, чтобы подготовить одежду к презентабельному виду, сделать прическу, нанести качественный макияж, добавить к образу стильный аксессуар, о которых мы часто забываем, но которые и завершают образ.

3. Выберите правильное нижнее белье. Во-первых, это основа вашей уверенности в себе. Во-вторых, белье должно соответствовать вашему наряду, чтобы, например, кружева не проглядывали через обтягивающую трикотажную одежду. Или если задача немного показать белье, то оно должно быть соответствующе подобрано.

4. Вдохновляйтесь другими стильными женщинами. Изучать стиль известных модниц тоже полезно. Это могут быть ваши коллеги по работе, а может блогерши в Инстаграме, или те же Виктория Бекхэм и другие. Нет ничего страшного, если вы будете стараться подбирать свой наряд по стильным фото в интернете.

5. Одевайтесь соответствующе. Звучит просто, но выглядеть стильно — еще значит выглядеть соответственно чему-то: погоде, ситуации, мероприятию. Смотря куда вы идете, когда и к кому. На все время и место. Не стоит одевать мини-юбку на встречу с консервативным дресс-кодом. Не думайте, что вы так впечатлите кого-то, скорее наоборот.

6. Надевайте только то, что вам подходит по размеру. Конечно, даже у самых стильных женщин есть пара джинсов, в которые они мечтают влезть, но они их не носят. Как бы вам не нравилась какая-то одежда, если она вам не по размеру, забудьте о ней.

7. Дополните свой образ одной дорогой деталью. Когда-нибудь удивлялись, как некоторые женщины могут выглядеть шикарно в простых джинсах и блузке? Конечно, есть много составляющих, но одна из них — это дополнение образа яркой деталью: красивый кожаный ремень, элегантные серьги, брендовая сумка и т.д.

8. Выберите идеальные аксессуары. Как советовала Коко Шанель , когда одеваете аксессуары, снимите последнюю вещь, которую вы одели — в том смысле, чтобы не было излишеств. Стильные женщины знают меру.

9. Никогда не валяйтесь в постели в «хорошей одежде». Смените шелковое платье на легинсы и свитшот, если хотите поваляться на диване.

10. Аккуратно складывайте одежду и вешайте ее на вешалки. Просто совет, но всегда ли мы ему следуем?

11. Каблуки — не всегда шикарны. Шикарная женщина — умная женщина. Она знает, когда нужно обуть каблуки, а когда балетки.

12. Регулярно стирайте вещи, не оставляйте все на потом, когда уже будет нечего чистого и подходящего надеть.

13. Приготовьте себе «модную аптечку». Даже у самых стильных женщин бывают провалы. На такие случаи нужна аптечка: булавка, нитка с иголкой, чтобы зашить дырку, порванную юбку, лак, чтобы остановить стрелку, лейкопластырь на случай новых туфель, и т.д.

14. Оставайтесь верными своему стилю. Шикарные стильные женщины не бегут за модой. У них есть арсенал классической одежды, которая всегда актуальна, вне сезона и трендов. Им всегда есть, что одеть.

Будьте интересными вместе с FITNESSI!

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