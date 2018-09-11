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Фестиваль Сингапура на заводе «Флакон»
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Фестиваль Сингапура на заводе «Флакон» 

CHIPS journal + ещё 8 1 час назад
Фото: CHIPS journal
На территории дизайн-завода «Флакон» пройдет первый фестиваль Сингапура в Москве. Посетители фестиваля познакомятся с аутентичной сингапурской кухней, и смогут попробовать знаменитую курицу с рисом. На фестивале можно будет увидеть творения Сингапурских дизайнеров и показ перанаканской моды, зажечь под биты и песни музыкантов, прибывших прямо из Сингапура.
Все посетители фестиваля смогут найти занятие по душе: фудкорт для гурманов, маркет дизайнерские аксессуаров для любителей украшений, мастер-классы для детей и родителей, все это под музыкальные сеты Сингапурского диджея.
Мастер-классы платные — 800 рублей.
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