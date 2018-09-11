Фестиваль Сингапура на заводе «Флакон»

На территории дизайн-завода «Флакон» пройдет первый фестиваль Сингапура в Москве. Посетители фестиваля познакомятся с аутентичной сингапурской кухней, и смогут попробовать знаменитую курицу с рисом. На фестивале можно будет увидеть творения Сингапурских дизайнеров и показ перанаканской моды, зажечь под биты и песни музыкантов, прибывших прямо из Сингапура.

Все посетители фестиваля смогут найти занятие по душе: фудкорт для гурманов, маркет дизайнерские аксессуаров для любителей украшений, мастер-классы для детей и родителей, все это под музыкальные сеты Сингапурского диджея.

Мастер-классы платные — 800 рублей.