Ещё
Выходные в столице: как отправиться в кругосветку, не покидая Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выходные в столице: как отправиться в кругосветку, не покидая Москвы 

Вести.Ru + ещё 18 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Дух далеких путешествий в эти выходные можно будет ощутить на дизайн-заводе «Флакон»: москвичам предлагают отправиться в Сингапур. Любителей загадок истории ждут в Музее архитектуры. А самых активных приглашают на осенний велопарад.
Строгинская пойма в это воскресенье будет усыпана белоснежными парусниками. В 12 часов дня десятки судов выйдут на воду, как на подиум, и покажут парусное дефиле. К нему сейчас как раз готовятся: матросы начищают палубы, расправляют паруса и рассчитывают траекторию. Соревноваться суда будут не только в красоте, но и в быстроте. Прокатиться на яхте сможет каждый желающий — главное, надевайте непромокаемую одежду.
А на дизайн-заводе «Флакон» в эти выходные можно отправиться в путешествие до Сингапура. Из Азии в столицу приедут шеф-повара, дизайнеры, музыканты. Гостям предложат попробовать экзотические блюда, сделать украшения из стекла и примерить колоритную национальную одежду.
Лучше познакомиться с традициями и бытом нашей страны можно будет в Измайловском кремле — туда съедется больше 300 мастеров и ремесленников со всей России. Каждого желающего они научат плести кружева, валять из шерсти, резать по дереву, выпекать пряники и делать многое другое.
Вернуться в прошлое и почувствовать дух истории есть шанс и на выставке, которая открылась в Музее архитектуры. Там можно не просто увидеть уникальные археологические находки, например, украшения скандинавских женщин или старинную посуду, но и узнать, как их добывали археологи, на интерактивном макете кургана.
В цирке на проспекте Вернадского в эти выходные завершается фестиваль «Идол». На арене выступают лучшие цирковые артисты со всего мира: гимнасты из Перу, жонглеры из Чехии, канатоходцы из Китая. Зрелищное шоу показывают два раза в день.
Те, кто не успеет купить билет в цирк, могут прийти в парк «Сокольники». С утра до вечера там — клоунские представления, шествия, концерты, конкурсы и много сюрпризов.
А те, у кого есть велосипед и желание немного позаниматься спортом, встречаются в воскресенье в 11 утра на Останкинском проезде: оттуда стартует осенний велопарад. Будьте готовы — проехать надо будет 30 километров.
Вести.Ru: последние новости
Петров и Боширов показали Симоньян "ту самую куртку" Виктория Боня откровенно рассказала, почему разошлась с красавцем-миллионером Актрису Анастасию Мельникову отговорили уходить в монастырь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фотосессия в итальянском глянце оскорбила россиян39
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете153
«Влюбилась в друга своего молодого сына»87
Звезды, которых убили наркотики
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение