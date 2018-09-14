Выходные в столице: как отправиться в кругосветку, не покидая Москвы

Дух далеких путешествий в эти выходные можно будет ощутить на дизайн-заводе «Флакон»: москвичам предлагают отправиться в Сингапур. Любителей загадок истории ждут в Музее архитектуры. А самых активных приглашают на осенний велопарад.

Строгинская пойма в это воскресенье будет усыпана белоснежными парусниками. В 12 часов дня десятки судов выйдут на воду, как на подиум, и покажут парусное дефиле. К нему сейчас как раз готовятся: матросы начищают палубы, расправляют паруса и рассчитывают траекторию. Соревноваться суда будут не только в красоте, но и в быстроте. Прокатиться на яхте сможет каждый желающий — главное, надевайте непромокаемую одежду.

А на дизайн-заводе «Флакон» в эти выходные можно отправиться в путешествие до Сингапура. Из Азии в столицу приедут шеф-повара, дизайнеры, музыканты. Гостям предложат попробовать экзотические блюда, сделать украшения из стекла и примерить колоритную национальную одежду.

Лучше познакомиться с традициями и бытом нашей страны можно будет в Измайловском кремле — туда съедется больше 300 мастеров и ремесленников со всей России. Каждого желающего они научат плести кружева, валять из шерсти, резать по дереву, выпекать пряники и делать многое другое.

Вернуться в прошлое и почувствовать дух истории есть шанс и на выставке, которая открылась в Музее архитектуры. Там можно не просто увидеть уникальные археологические находки, например, украшения скандинавских женщин или старинную посуду, но и узнать, как их добывали археологи, на интерактивном макете кургана.

В цирке на проспекте Вернадского в эти выходные завершается фестиваль «Идол». На арене выступают лучшие цирковые артисты со всего мира: гимнасты из Перу, жонглеры из Чехии, канатоходцы из Китая. Зрелищное шоу показывают два раза в день.

Те, кто не успеет купить билет в цирк, могут прийти в парк «Сокольники». С утра до вечера там — клоунские представления, шествия, концерты, конкурсы и много сюрпризов.

А те, у кого есть велосипед и желание немного позаниматься спортом, встречаются в воскресенье в 11 утра на Останкинском проезде: оттуда стартует осенний велопарад. Будьте готовы — проехать надо будет 30 километров.