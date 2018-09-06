Новая коллекция Saint-Tokyo: американское кантри и образы якудза 80-х годов

Номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», дизайнер Юра Питенин выпустил осенне-зимнюю коллекцию Saint-Tokyo, впервые показанную в Сочи весной. В мудборде — американское классическое кантри, замешанное с традиционной одеждой клана якудза 80-х годов: мужскими костюмами, трансформированными в кимоно, поясами оби, прикрепленными к спинкам пальто и юбок, и кожаными плащами, стилизованными казаками и шляпами.

Юрий Питенин дизайнер Saint-Tokyo

Я раздобыл фотографии едва ли не единственной женщины-главы якудза — Фумико Таока. Она была женой лидера крупнейшей группировки «Ямагути-гуми» Кадзуо Таока: когда он умер, а преемника посадили в тюрьму, Фумико возглавила японскую мафию. Портреты семьи с перечеркнутыми из этических соображений глазами стали принтами на графичных бомберах и клетчатых платьях, а карты (термин «якудза» произошел от названия карточной комбинации, делающей игрока проигравшим) украсили жакеты, футболки и плащи.

Вещи из новой осенне-зимней коллекции Saint-Tokyo, в том числе дутые куртки, платья с «животными» принтами и толстовки с иероглифами, уже можно купить в шоу-руме бренда на Уральской, 13. Стоимость одежды — от 6200 рублей (за футболку) до 70 000 рублей (за шубу пастельных тонов).

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