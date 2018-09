5 лучших показов на Ukrainian Fashion Week

LL by LITKOVSKAYA

Ступени бизнес-центра «Торонто-Киев» стали идеальной локацией для триумфального возвращения бренда LL by Litkovskaya на украинскую Неделю моды. LL by Litkovskaya — марка, основанная Лилией Литковской в 2013 году в дополнение к уже имеющейся основной линии бренда Litkovskaya. Бежевые классические тренчи, асимметричные платья-рубашки, свободные по крою костюмы, вывернутые наизнанку джинсовые куртки и футболки с узнаваемой надписью «Полны любви» — тот арсенал средств, которые давно полюбился всем поклонникам марки. Асимметрия — основной прием, который выделяет каждую коллекцию от Лили Литковской, — вновь заняла свое почетное место в крое платьев, рубашек и блуз. Весной-летом 2019 на лидирующие позиции выходит шёлк: наряду с комплектами из необработанного денима шелковые платки стали прекрасным дополнением созданных дизайнером образов. В демократичной марке — демократичные правила, а LL by Litkovskaya — марка экспериментов: здесь дизайнер может позволить себе то, что недопустимо в основной линии, именно поэтому на платьях распускаются яркие цветы, расширяется цветовая палитра, пополняясь популярным оттенком millenial pink, а к рукаву полосатой рубашки пришивается шелковый платок с логотипом бренда. Кстати, все образы новой коллекции можно было приобрести сразу же после шоу: совместно с Apartment 13 Лиля Литковская впервые решила испробовать концепцию see now / buy now. Посмотрим, что из этого выйдет.

Ksenia Schnaider

Заигрывания с переработанным денимом продолжила Ксения Шнайдер в своей новой коллекции. На этот раз источником вдохновения для дизайнерского дуэта стало побережье черноморских курортов с бескрайними просторами моря и расслабленным стилем отдыхающих, а новое шоу — своеобразное продолжение круизного показа, исследующего сочетаемость китчевых, но в то же время утилитарных образов отдыхающих гостей курортных городов. «То, как люди у нас одеваются на пляж — это уникально и неповторимо. Это кладезь идей!» — комментирует Ксения основной посыл весенне-летней коллекции. Гавайские мужские рубашки, футболки с надписью «All Inclusive», рыбацкие панамы, леопардовые принты и безудержный полет фантазии — до боли знакомые аутфиты туристов — выходцев из постсоветского пространства — не нуждались в дополнительных комментариях или пояснениях. Джинсовая история нашла свое продолжение как в полюбившейся модели demi-denims, так и в джинсах клеш, дополненных высокими — до бедра — вырезами, кроп-куртках, жилетах и украшенных накладными карманами шортах. Одним словом, все в лучших традициях моды курортников и в духе бренда Ksenia Schnaider.

Ruslan Baginskiy

Наталья Водянова, Любимчик мировой общественности, шляпы которого носят Кайя Гербер Ирина Шейк и многие другие, представил новую коллекцию на суд экспертов в первый день Ukrainian Fashion Week. Живой ковер из высушенных трав, хаотичные очаги полевых растений от лопухов до овсяницы и пожелтевшая трава, будто выгоревшая под лучами палящего солнца в заповеднике «Аскания-Нова», — на один вечер стены Мыстецкого Арсенала преобразились до неузнаваемости. И вся коллекция весна-лето 2019 — явный оммаж не только флоре и фауне заповедника, но и знакомой нам «американа» с ее любовью к свободе и независимости. Визуально весь показ можно разделить на две части: в первой дизайнер заигрывает с новым для себя принтом — клеткой, которая лаконично входит в придуманную историю о бесстрашных ковбоях, рассекающих просторы степи в мини-юбках, кожаных брюках, канотье и шляпах-федорах. Вторая часть коллекции — ода белому и бежевым цветам, их оттенкам и вариациям — от молочного до нежного песочного. И, конечно, не обошлось без ключевого элемента бренда Ruslan Baginskiy. Для весенне-летнего показа, наряду с уже полюбившимися фуражками из плотного хлопка, Руслан разработал береты, панамы, а также широкополые ковбойские шляпы. Особо хочется отметить, что основа для новой коллекции — переделанные вещи из киевского секонд-хенда, а значит, Ruslan Baginskiy — не просто качественный продукт, удовлетворяющий потребности звёзд первой величины, но еще и бренд, поддерживающий моду на sustainable fashion.

PRZHONSKAYA

Каждая коллекция PRZHONSKAYA — минимализм в чистом виде: никаких кричащих надписей, сложных фактурных сочетаний или сверкающих пайеток. Новая весенне-летняя коллекция — прямое тому доказательство. Четкие линии, базовые цвета с преобладанием белого, красного и чёрного наряду со свободным кроем и многослойностью — каждый образ от Елены Пржонской был дополнен аксессуарами из дерева, пластика и золота, которые были созданы в коллаборации с брендом BAE BAE из Южной Кореи. Белоснежные платья-миди, объемные жакеты, мужские сорочки, легкие тренчи и туники — все это мы так любим за утилитарность и практичность, а небрежно затянутая на талии рубашка и массивная сумка помогут превратить любой casual образ в наряд для похода в спортзал или прогулку после трудового дня. Да, все-таки функциональность в нашем хаотичном и бешеном ритме — превыше всего.

Jardin Exotique

Собственную интерпретацию «экзотического сада» украинской культуры — праздника Ивана Купалы — представила Лида Петрова и команда Jardin Exotique. Массивные стога сена, ломящиеся от богатого убранства столы, пламя костра, загончики с цыплятами и гусями и знаменитые народные мотивы песен и веселые хороводы — «магия купального заката» была воссоздана настолько правдоподобно, что оставалось только одно: набраться смелости и все-таки прыгнуть через костёр. Большинство образов новой коллекции подчинялись народной тематике, а в качестве базы выступали длинные рубахи изо льна и ситца, которые когда-то так любили жители необъятных украинских просторов. Дополненные передниками-сарафанами, объёмными хустками и платками, они выглядели настолько современно и актуально, что хотелось купить все и сразу. Каждый образ новой коллекции — не просто дань уважения народной культуре и ее традициям: это универсальный микс элементов разных мастей — от аутентичной ручной вышивки до западноевропейских блуз с высоким воротом и даже жокейских костюмов, которые Лида Петрова предлагает сочетать с валенками и галошами. Гоголевские мотивы дополнялись живым выступлением этно-группы ДахаБраха, порадовавшей гостей шоу такими хитами, как «Baby» и «Карпатський реп», — думаем, воссозданным колоритом и масштабом действия великий классик литературы остался бы доволен.