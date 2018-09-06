Двое из ларца: Белла и Джиджи Хадид в парных нарядах на U. S. Open

В минувшую среду в Нью-Йорке состоялся Открытый чемпионат США по теннису. Поддержать Серену Уильямс на стадион пришли Белла и Джиджи Хадид. В последнее время сестры редко выходят куда-то вместе, поэтому они тут же привлекли к себе внимание.

Обе модели надели объемные рубашки: одна сестра выбрала белоснежную, другая — сине-сиреневую. Белла платье-рубашку, а Джиджи дополнила лук белыми легинсами, так что наряды сестер прекрасно сочетались друг с другом. Кроме того, обе модели игриво оголили левое плечо. Это явно заявка на семейный стиль.

Волосы модницы Хадид собрали на затылке и придали образам шик благодаря объемным серьгам.

Но публика обратила внимание на Беллу и Джиджи не только благодаря их нарядам: девушки активно болели на трибунах и кричали от восторга.