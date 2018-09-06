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Почти ангелы: самые красивые модели спешат на кастинг Victoria's Secret
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Почти ангелы: самые красивые модели спешат на кастинг Victoria's Secret 

Harper’s Bazaar 39 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сентябрь — напряженное время для моделей. Помимо того что стартовала Нью-Йоркская неделя моды, началась подготовка к самому ожидаемому бельевому шоу года, которое объединяет на одном подиуме самых красивых женщин планеты. Рядом с нью-йоркским офисом Victoria's Secret концентрация длинноногих моделей на один квадратный метр превышает норму. Сюда на кастинг приехали девушки со всего мира, мечтающие пройтись по подиуму с крыльями. Что касается образов, модельный стритстайл верен своим канонам: джинсы скинни, кроп-топы, мини-юбки, модная сумочка и обязательно каблуки. Обилие черного цвета и никакого оверсайза.
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