Почти ангелы: самые красивые модели спешат на кастинг Victoria's Secret

Сентябрь — напряженное время для моделей. Помимо того что стартовала Нью-Йоркская неделя моды, началась подготовка к самому ожидаемому бельевому шоу года, которое объединяет на одном подиуме самых красивых женщин планеты. Рядом с нью-йоркским офисом Victoria's Secret концентрация длинноногих моделей на один квадратный метр превышает норму. Сюда на кастинг приехали девушки со всего мира, мечтающие пройтись по подиуму с крыльями. Что касается образов, модельный стритстайл верен своим канонам: джинсы скинни, кроп-топы, мини-юбки, модная сумочка и обязательно каблуки. Обилие черного цвета и никакого оверсайза.