Модные тенденции: 25 сумок, на которые стоит обратить внимание не только этой осенью

Если мужчина заглянет в сумочку женщины, он вряд ли поймет зачем женщине столько всего носить с собой. Но мы то знаем, что без сумки, никуда. Мало того, что сумки всегда самый любимый аксессуар женщины, они еще и очень практичны. Модные тенденции: 25 сумок, на которые стоит обратить внимание не только этой осеньюПомимо того, что в сумке мы носим все необходимое, каждая из них, очень часто играет существенную роль при создании образа. Именно поэтому, отдать немалую сумму денег за сумку совсем не жалко, так же, как и за пару обуви.

В нашей подборке актуальные модели сумок, на которые стоит обратить внимание. Судя по модным тенденциям, они будут популярны этой осенью, а некоторые из них, еще не один сезон.

Неон

Один из главных трендов

наступающей осени — это неон. С помощью

сумок кислотных цветов, можно ненавязчиво намекнуть на свою симпатию к такому яркому тренду и не превратиться в светофор.

Логомания

Логомания претендует на то,

чтобы оставаться в моде еще несколько ближайших лет. Собственно, в этом тренде

нет ничего плохого. Даже с огромной надписью бренда на своей сумке можно

выглядеть скромно и со вкусом.

Животные принты

Огромное количество

голливудских звезд отдают свои предпочтения в выборе сумок животным принтам.

Леопардовые или змеиные аксессуары прекрасно украшают выдержанный образ в спокойных тонах и придают ему пикантность.

Твид

Ну и куда же без английской

классики? Твидовые жакеты, конечно, куда более культовая вещь, но с нынешнем

выбором сумок из этой ткани шансов на равнодушие почти не остается. Если надо

выглядеть дорого и при этом запредельно очаровательно, сумка из твида то, что нужно.

Цвета осени

А в том случае, если не нравится вся эта гонка за трендами, можно сделать

выбор в пользу классических моделей, цвета которых одновременно являются вечной

классикой и задают тон грядущему сезону. Да, речь идёт о бежевом, зеленом и синем!

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