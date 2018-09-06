Модные тенденции: 25 сумок, на которые стоит обратить внимание не только этой осенью 

Если мужчина заглянет в сумочку женщины, он вряд ли поймет зачем женщине столько всего носить с собой. Но мы то знаем, что без сумки, никуда. Мало того, что сумки всегда самый любимый аксессуар женщины, они еще и очень практичны. Модные тенденции: 25 сумок, на которые стоит обратить внимание не только этой осеньюПомимо того, что в сумке мы носим все необходимое, каждая из них, очень часто играет существенную роль при создании образа. Именно поэтому, отдать немалую сумму денег за сумку совсем не жалко, так же, как и за пару обуви.
В нашей подборке актуальные модели сумок, на которые стоит обратить внимание. Судя по модным тенденциям, они будут популярны этой осенью, а некоторые из них, еще не один сезон.
Неон
Один из главных трендов
наступающей осени — это неон. С помощью
сумок кислотных цветов, можно ненавязчиво намекнуть на свою симпатию к такому яркому тренду и не превратиться в светофор.
Логомания
Логомания претендует на то,
чтобы оставаться в моде еще несколько ближайших лет. Собственно, в этом тренде
нет ничего плохого. Даже с огромной надписью бренда на своей сумке можно
выглядеть скромно и со вкусом.
Животные принты
Огромное количество
голливудских звезд отдают свои предпочтения в выборе сумок животным принтам.
Леопардовые или змеиные аксессуары прекрасно украшают выдержанный образ в спокойных тонах и придают ему пикантность.
Твид
Ну и куда же без английской
классики? Твидовые жакеты, конечно, куда более культовая вещь, но с нынешнем
выбором сумок из этой ткани шансов на равнодушие почти не остается. Если надо
выглядеть дорого и при этом запредельно очаровательно, сумка из твида то, что нужно.
Цвета осени
А в том случае, если не нравится вся эта гонка за трендами, можно сделать
выбор в пользу классических моделей, цвета которых одновременно являются вечной
классикой и задают тон грядущему сезону. Да, речь идёт о бежевом, зеленом и синем!
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