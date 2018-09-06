Собираемся на неделю моды: 10 вещей, чтобы почувствовать себя звездой стритстайла 

Накануне в Нью-Йорке стартовала Неделя моды. Традиционно открывал ее Том Форд. Модный марафон продлится почти месяц, перемещаясь по столицам: Лондон, Милан, Париж. Редакторы, блогеры, байкеры, актрисы, певицы и просто модники приготовили свои лучшие наряды, в надежде попасть в объектив стритстайл-фотографов. Мы собрали 10 трендовых вещей, которые быстро превратят вас в стритстайлеров. Главное, ориентироваться на последние тенденции и дать волю фантазии (и не забывайте, вам должно быть комфортно) — знающие люди оценят ваш образ. В нашей подборке и огненные туфли Prada, лаковый тренч, классическая клетка Burberry, леопардовые мюли и ретро-очки Miu Miu.