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Собираемся на неделю моды: 10 вещей, чтобы почувствовать себя звездой стритстайла
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Собираемся на неделю моды: 10 вещей, чтобы почувствовать себя звездой стритстайла 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Накануне в Нью-Йорке стартовала Неделя моды. Традиционно открывал ее Том Форд. Модный марафон продлится почти месяц, перемещаясь по столицам: Лондон, Милан, Париж. Редакторы, блогеры, байкеры, актрисы, певицы и просто модники приготовили свои лучшие наряды, в надежде попасть в объектив стритстайл-фотографов. Мы собрали 10 трендовых вещей, которые быстро превратят вас в стритстайлеров. Главное, ориентироваться на последние тенденции и дать волю фантазии (и не забывайте, вам должно быть комфортно) — знающие люди оценят ваш образ. В нашей подборке и огненные туфли Prada, лаковый тренч, классическая клетка Burberry, леопардовые мюли и ретро-очки Miu Miu.
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