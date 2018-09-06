Generation Z

Будущее уже наступило, а вместе с ним появилось и совершенно новое поколение, отличное от нас с вами. Так называемое поколение Z, кажется, успели уже обсудить все. Кто они такие? Что у них в головах? Чего они хотят? Давайте разберемся и мы с вами. Поколение Z — это целая группа людей, родившихся после 1995 года (по версии отдельных СМИ, после 2002 года).

И сейчас им не больше 23 лет. Этому молодому поколению предшествуют миллениалы, которые родились с начала 1980-x до середины 1990-х годов. Их еще называют поколением Y. Оба поколения представляют собой активных потребителей: своими покупательскими предпочтениями они уже задают глобальные тренды.

Поколение Z не просто любит громкие бренды, а выбирает для себя настоящие «стопудовочки». Если, например, на кофте написано « Гоша Рубчинский » или «Стиль», это супер. Если коротко, то поколение Z можно охарактеризовать как открытое ко всему новому. Их вкусы и предпочтения меняются очень быстро. Если миллениалы помнят время до интернета, то поколение Z с самого рождения живет в эпоху его расцвета и социальных сетей. Это совершенно другой подход к обмену информацией и потреблению в целом. Логично, что модная индустрия не остается в стороне и реагирует на эти изменения. Мода сейчас в буквальном смысле живет молодостью. В рекламных кампаниях модных домов с богатой историей всё чаще появляются подростки. Возьмем для примера британскую актрису Милли Бобби Браун , знакомую всем по сериалу «Очень странные дела».

Милли Бобби Браун

Сейчас ей всего 14 лет, но она уже успела стать лицом кутюрной линии Calvin Klein by Appointment и глобальной кампании Moncler Beyond. Некоторые бренды, у которых раньше не было детских линий, их запускают, как, например, Balenciaga — Balenciaga Kids. Есть даже СМИ, у которых появляются отдельные подразделения для более молодого поколения. Отличный пример — Hypekids от популярного Hypebeast.

Белла Хадид и Херон Престон на презентации коллекции Heron Preston FW 2018/2019 в Париже

У каждого поколения есть свои герои и инфлюенсеры, и поколение Z не исключение. Яркий пример — сын дизайнера Наташи Зинько, @thegoldenfly. В свои 10 лет Ваня одевается совсем как взрослый, знаком со всеми топовыми дизайнерами и уже сам договаривается с ними обо всех коллаборациях. Всё это говорит о том, что поколение Z сейчас— активная покупательская аудитория. И игнорировать ее просто нельзя.

@thegoldenfly на закрытом ужине с Хероном Престоном в «КМ 20»

Бренды не только стараются говорить с молодежью на одном языке, но и меняют системы продаж. Это связано с увлечением поколения Z всем новым. Капсулы, коллаборации, эксклюзивы — именно то, что особенно интересно. На смену привычному модному календарю уже пришли системы дропов и «see now, buy now». Система дропов, которая уже давно успешно работает в области уличной, сникер— и скейт-культуры, стимулирует интерес: вещи появляются в магазине не раз и не два за сезон, а небольшими поставками с регулярностью в месяц, а то и чаще, по мере своей готовности. Важно, что тираж таких вещей чаще всего крайне ограничен: спрос значительно превышает предложение. Система «see now, buy now» — уже о том, что вещь с подиума можно купить сейчас же, сразу после показа. И для многих брендов оба этих подхода становятся логичными шагами в развитии, создают вокруг себя хайп и обращают на себя внимание молодежи.

Модные коллаборации — еще один проверенный временем способ привлечь новые аудитории. Так, Dior Homme пригласили к сотрудничеству дизайнеров, которые уже общаются на одном языке с желанной аудиторией, — Мэттью Уильямса из Alyx и Юн Ан из Ambush. В результате все хотят эти аксессуары с пряжками и украшения, созданные в коллаборации с ними.

Конечно, не только бренды, но и отдельные магазины меняют свои подходы к дистрибуции, как и мы в «КМ 20», например. По системе дропов мы давно успешно работаем вместе с Гошей Рубчинским, A-Cold-Wall*, 424 и Heron Preston. Всегда интересно следить за Off-White: мастер коллабораций Вирджил Абло выпускает их одну за другой, при этом не только в сотрудничестве с модными брендами. В «КМ 20» есть даже своя «русская» линия Off-White — Temporary.

Чокер Ambush, Рюкзак 1017 Alyx 9SM, Шапка Heron Preston

В сентябре в продажу поступит второй дроп, на этот раз с принтами от московских граффити-художников A. D. E. D. По сути, это гардероб на все случаи жизни: худи, футболка, платье, велосипедки, ремень, носки и сумка— и всё сделано для России с любовью.

Почему молодому поколению уже не так интересно существовать в традиционной системе? Это просто скучно и долго: с момента, когда вещи впервые покажут на подиуме, до того дня, как их можно будет купить в магазине, пройдет полгода. За это время они успеют надоесть и просто не представляют такого же интереса.

За поколением Z стоит будущее. Какое — узнаем через несколько лет. Уже сейчас понятно: точно интересное. Смелость, открытость и аппетит к новым знаниям — то, чему мы все можем поучиться у них.