Сергей Полунин стал лицом рекламной кампании Balmain

Феномен балета номер один в мире и герой прошлогодней майской обложки «Собака.ru» Сергей Полунин стал лицом осенне-зимней кампании Balmain. Оказалось, что съемка с Миллой Йовович, выпущенная брендом в середине лета, стала лишь небольшой частью промо-истории. Кроме Миллы и Сергея, танцующих в видеороликах от Джейка Навы, в кампейне также появились певица Шарлотт Лоуренс, рок-исполнитель Джеймс Бэй , модель Су Джу Пак и любимая муза Александра Маккуина Дафна Гиннесс.

Напомним, ранее Полунин был лицом кампаний Diesel и Marc Jacobs, а в июле этого года стало известно об участии танцовщика в подготовке легендарного календаря Pirelli. Кроме Сергея, в нем снялись актриса Летиция Каста , модель Джиджи Хадид, дизайнер Александр Вэнг , балерина Мисти Коупленд и звезда сериала «Американцы» Джулия Гарнер

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