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Сергей Полунин стал лицом рекламной кампании Balmain
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Сергей Полунин стал лицом рекламной кампании Balmain 

Собака.ru + ещё 2 37 минут назад
Фото: Собака.ru
Феномен балета номер один в мире и герой прошлогодней майской обложки «Собака.ru» Сергей Полунин стал лицом осенне-зимней кампании Balmain. Оказалось, что съемка с Миллой Йовович, выпущенная брендом в середине лета, стала лишь небольшой частью промо-истории. Кроме Миллы и Сергея, танцующих в видеороликах от Джейка Навы, в кампейне также появились певица Шарлотт Лоуренс, рок-исполнитель Джеймс Бэй, модель Су Джу Пак и любимая муза Александра Маккуина Дафна Гиннесс.
Напомним, ранее Полунин был лицом кампаний Diesel и Marc Jacobs, а в июле этого года стало известно об участии танцовщика в подготовке легендарного календаря Pirelli. Кроме Сергея, в нем снялись актриса Летиция Каста, модель Джиджи Хадид, дизайнер Александр Вэнг, балерина Мисти Коупленд и звезда сериала «Американцы» Джулия Гарнер.
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