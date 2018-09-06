Какой цвет нижнего белья возбуждает мужчин? (не угадаете)

Мы уже выяснили, какие виды нижнего белья больше всего нравится мужчинам, а теперь решили узнать, какие цвета кажутся им самыми соблазнительными.

Участники опроса:

Ярослав, предприниматель, 43 года.

Камиль, стоматолог, 32 года.

Антон, менеджер, 38 лет.

Александр, юрист, 26 лет.

Желтый

Ярослав: «Вау! Желтый — очень насыщенный цвет, который сразу поднимает настроение и подталкивает к решительным действиям. Девушка в желтом белье радует взгляд, прямо как утреннее солнце за окном».

Камиль: «Очень возбуждает желтый цвет, не понимаю, почему яркое нижнее белье — дефицит, мне очень надоел черный».

Антон: «Настоящая Золушка. Так я себе представляю обладательницу желтого комплекта. Ухаживал бы за такой девушкой как за настоящей принцессой».

Александр: «Представляю, как сексуально можно готовить на выходных завтрак в таком жизнерадостном комплекте нижнего белья. Сразу забыл бы про все неприятности на работе».

Фиолетовый

Ярослав: «В самое сердце! Думаю, что такой фиолетовый комлект наденет уверенная в себе и раскрепощенная женщина. И этот факт меня очень интригует».

Камиль: «Этот цвет меня гипнотизирует. Настоящее волшебство, не знаю, пойдет ли такой комплект блондинке, но брюнетка в нем точно будет выглядеть обворожительно».

Антон: «Мне нравится, что этот оттенок такой насыщенный, а еще он соблазнительно подчеркивает достоинства фигуры».

Александр: «Круто и как-то по-взрослому, сразу ощущаешь себя победителем, когда рядом с тобой женщина в таком роскошном белье».

Белый

Ярослав: «Меня белый комплект белья обезоруживает сразу: хочется хулиганить как мальчишка, сам не знаю, почему так происходит».

Камиль: «Белое белье у меня автоматически ассоциируется со свадебным, но все равно очень нравится».

Антон: «Белый цвет лучше всего настраивает на шалости. Но главное, чтобы девушка не носила светлое белье каждый день, иначе все его волшебство исчезнет».

Александр: «Сразу кажется, что у обладательницы белого комплекта ангельский характер».

Бордовый

Ярослав: «Сразу останавливает взгляд. И не слишком банально, как, например, ярко-красный. Нас, мужчин, надо почаще удивлять».

Камиль: «Самый страстный цвет! Еще очень важно, чтобы помада тоже была похожего оттенка».

Антон: «Развязывает мужчине руки. В прямом смысле слова. Разжигает огонь, который трудно будет погасить».

Александр: «Эффектно! Но сильно зависит от цвета волос и глаз девушки. Далеко не каждой такое белье подойдет».

Сапфировый

Ярослав: «Смотрится очень аристократично и в то же время сексуально. Представляю, как красиво выглядит шелковая комбинация такого оттенка».

Камиль: «Девушки мечтают об украшениях с драгоценными камнями, а надо бы грезить о таком красивом комплекте».

Антон: «Этот оттенок точно первый в моем персональном рейтинге. Вот бы любоваться им почаще».

Александр: «Такой цвет пробуждает желание. Я ответил максимально честно».

Розовый

Ярослав: «Любимый цвет куклы Барби. Ну и пусть! Игривость в девушке — это ведь невероятно сексуально».

Камиль: «Этот цвет напомнил мне о детстве и первой школьной любви. И я совсем не против вспомнить молодость, хоть еще и не очень стар».

Антон: «Все девушки наверняка считают этот цвет колхозным, ну а меня он заводит, потому что я еще не видел комплект такого оттенка ни на одной».

Александр: «Я хотел бы, чтобы такое белье пряталось под вечерним платьем. Мне бы точно снесло крышу от такой неожиданности».

Серый

Ярослав: «Мне нравится этот цвет белья тем, что он не отвлекает внимания от внешности девушки».

Камиль: «Уютный цвет, который настраивает меня на нежность и романтику: поцелуи и утренний кофе в постель».

Антон: «Нежно и красиво. И абсолютно не надоедает, как это иногда бывает со слишком яркими цветами».

Александр: «С девушкой в комплекте такого оттенка хочется зимой засыпать у камина. А еще он настраивает меня на заботу».

Мнение эксперта

— Нижнее белье, которое обычно покупают женщины, я бы условно разделила на две большие категории: практичные и повседневные или роскошные и романтичные комплекты.

На каждый день женщины чаще всего выбирают белье пастельных оттенков: светло-серое, пудровое, бежевое. А вот для особых случаев (например, романтического свидания) они предпочитают насыщенные и преимущественно темные оттенки белья: черный, бордовый, бургунди, темно-синий.

Екатерина Емелина, владелица бренда нижнего белья

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