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Названа самая популярная в Instagram сумка
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Названа самая популярная в Instagram сумка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британские аналитики выявили самую популярную в Instagram сумку на основе хэштегов. Об этом сообщает Mirror.
Выяснилось, что больше всего снимков британские пользователи выкладывали с классической сумкой Birkin французского модного дома Hermes. Всего в соцсети оказалось более четырех миллионов таких публикаций.
На втором месте стоит Balenciaga City Bag — более 477 тысяч публикаций. Третья по популярности — Fendi Peekaboo Satchel (422 тысячи).
Кроме того, были проанализированы самые «инстаграмные» туфли на каблуках и аксессуары. Чаще всего пользовательницы фотографировались в туфлях Rockstud итальянского люксового бренда Valentino (около 12 тысяч публикаций).
Самая популярная на сегодняший день в Instagram марка солнечных очков — Ray Ban. Эту компанию на фотографиях отметили почти 190 тысяч раз.
В августе издание Mirror выбрало самый популярный аксессуар лета. Им стала подвеска в форме одной из букв английского алфавита, выпущенная французским модным домом Celine. Украшение оказалось одним из главных летних трендов у знаменитостей и блогеров.
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