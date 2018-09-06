Названа самая популярная в Instagram сумка

Британские аналитики выявили самую популярную в Instagram сумку на основе хэштегов. Об этом сообщает Mirror.

Выяснилось, что больше всего снимков британские пользователи выкладывали с классической сумкой Birkin французского модного дома Hermes. Всего в соцсети оказалось более четырех миллионов таких публикаций.

На втором месте стоит Balenciaga City Bag — более 477 тысяч публикаций. Третья по популярности — Fendi Peekaboo Satchel (422 тысячи).

Кроме того, были проанализированы самые «инстаграмные» туфли на каблуках и аксессуары. Чаще всего пользовательницы фотографировались в туфлях Rockstud итальянского люксового бренда Valentino (около 12 тысяч публикаций).

Самая популярная на сегодняший день в Instagram марка солнечных очков — Ray Ban. Эту компанию на фотографиях отметили почти 190 тысяч раз.

В августе издание Mirror выбрало самый популярный аксессуар лета. Им стала подвеска в форме одной из букв английского алфавита, выпущенная французским модным домом Celine. Украшение оказалось одним из главных летних трендов у знаменитостей и блогеров.