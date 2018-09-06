Самый модный по больнице: Лиза Кутис, основательница 4Doctors и Poison Atelier, о том, что и в медицине есть место моде

Если вы до сих пор, думая о врачах, представляете себе персону в безликом белом или сизом халате, пришло время избавиться от стереотипов. В мире медицины тоже есть место моде — и тренды, которые мы видим на подиумах Милана, Парижа и Нью-Йорка, тоже, оказывается, находят отражение в дизайне медицинской формы. По крайней мере, когда за дело берется Лиза Кутис — в прошлом доктор, а теперь талантливый российский дизайнер, специализирующийся на производстве стильной униформы для своих бывших коллег. Бренда у нее два. Первый, 4Doctors, — базовый. Второй, Poison Atelier — по-настоящему модный: необычный подход к дизайну оценили врачи и в Японии, и во Франции, и в Великобритании, и в США, и в Латинской Америке. Последняя капсульная коллекция была представлена на выставке в Монако — и имела ошеломительный успех.

До того, как заняться производством медицинской формы, вы и сами были врачом. Не скучаете по временам своей медицинской практики?

Я была акушером-гинекологом, но по временам тем совсем не скучаю. Я из семьи врачей, и мама, — она владелица собственной репродуктивной клиники, — всех отправляла учиться в мединститут. У меня, можно сказать, и не было другого выхода! В моей работе были, конечно, вещи, которые мне нравились. Но в какой-то момент я поняла, что несчастлива. Рассказывать женщинам каждый день одно и то же, отвечать на одинаковые вопросы, быть еще и психотерапевтом для пациентов, проходящих утомительные процедуры, — это совсем не мое. Я нетерпеливая, мне все нужно здесь, сейчас и быстро.

О тех годах я ничуть не жалею, медицина — прекрасная сфера! К тому же свой бизнес я вряд ли начала бы, если бы не увидела бы ее внутреннюю кухню — со стороны многие вещи не видны.

А что было не так с той формой?

Ужасные ткани и крой, дешевая фурнитура… И никаких альтернатив: на рынке было всего два-три производителя, которые шили то же, что и 30 лет назад. Нас с института учили, что врач — бесполое существо, которое посвящает свою жизнь другим и уж конечно не думает о красоте. Меня эта форма угнетала. Мне с детства было важно отличаться, быть не как все, а тут ты в госпитале каждый день видишь еще 200 девушек в таких же жутких халатах, как и у тебя.

Сейчас все совсем по-другому — приятно думать, что произошло это во многом благодаря нам. Ушло это однообразие, серость: можно найти и яркие краски, и принты любые.

А есть какие-то официальные требования к врачебной форме, обозначенные в нормативных документах, которые необходимо соблюдать?

Единых требований для всех учреждений нет, каждая клиника устанавливает свой дресс-код. Все зависит от воли директора и от его представлений о прекрасном: если он решит, что в его клинике все носят зеленые костюмы, значит так и будет.

Чему надо уделять особое внимание, работая именно над медицинской формой? Что главное?

Многое зависит от специальности врача. Для кардиохирурга, проводящего в операционной по 5-8 часов, принципиальны свободный силуэт, не сковывающий движений, и легкая дышащая ткань. Врачу-косметологу, работающей с богатыми клиентами, необходимо выглядеть дорого и стильно. Для всех важна, пожалуй, износостойкость — чтобы костюм легко отстирывался, не мялся, не терял вид. У нас люди часто ворчат: «Ой, синтетика, как плохо!» А лучше современной синтетики с этими проблемами ни один материал не справляется — такой костюм можно носить пять лет, и он по-прежнему будет выглядеть отлично.

А есть ли какие-то текстильные разработки, придуманные специально для врачей?

Конечно, сейчас столько технических разработок, облегчающих нам жизнь: есть, например, водоотталкивающие ткани с серебром, есть — с антимикробным покрытием. Но до российских брендов все эти технологии пока не добрались. Местные производители с американскими не могут конкурировать хотя бы потому, что каждый американский бренд вкладывается в технологические разработки, патентует собственные материалы. И покупатель, платя немаленькие деньги за халат, приехавший из Америки, понимает, что вкладывается в качество — и эта вещь ему прослужит еще 10 лет.

У вас есть две линии для медперсонала: 4Doctors— более демократичная — и PoisonAtelier— уже из сегмента премиум. В чем главное отличие между ними?

Под маркой 4Doctors мы выпускаем базовые вещи простого кроя, красивые и универсальные. Это массовое производство, и модели и силуэты не меняются от сезона к сезону. А PoisonAtelier— совсем другая история. Мы, ориентируясь на происходящее в мировой моде, выпускаем сезонные капсульные коллекции. И качество исполнения каждой вещи, от стежка до пуговицы, — космическое. Этот бренд появился позже: я уже набралась опыта с производством демократичной формы, жила в Лос-Анджелесе — и в какой-то момент с удивлением заметила, что врачам, которые живут в домах за 5 миллионов и ездят на «Ролс-Ройсах», так же нечего надеть на работу. Из этого наблюдения и вырос PoisonAtelier.

Есть ли в медицинской форме собственные тренды?

Конечно. Хиты 2018 года, например, — черные костюмы, комбинезоны, элементы аниме в принтах. Но тренды и находки с основных недель мод, которые в повседневной жизни круто выглядят, мы тоже стараемся переносить в свои коллекции. Те же комбинезоны, как у летчиков, в больницах до недавних пор никто не носил — мы их популяризируем. С фурнитурой много экспериментируем. Дизайнеры в этом году, например, часто использовали застежки-молнии как декоративные элементы — и в коллекциях PoisonAtelier они тоже появляются.

А есть ли у вас свои внутренние трендсеттеры?

Персон вроде Кардашьян-Дженнеров в нашем мире нет. Но с микроинфлюэнсерами работать мы можем. В каждой клинике свои трендсеттеры, имена которых во внешнем мире никому ничего не скажут — зато в своей клинике они настоящие звезды. Такая женщина, самая смелая, первой купит черный костюм, а остальные посмотрят на нее, увидят, что руководство не возмущается, и тоже за таким придут.

А кто в клинике обычно самый модный? Может, модники собираются в какой-то одной специальности?

Самые модные обычно медсестры — врачам за ними не угнаться. Давно замечаю, что гардероб медсестры почти в два раза больше, чем врача.

Кроме медицинской вы занимались еще и школьной формой. Почему вас так интересует именно униформа? Никогда не хотели открыть дизайнерскую марку, не привязанную к дресс-коду?

Семь-восемь лет назад, когда я только взялась за дело и еще продавала американские форменные вещи, а не шила свои, в России не было даже ни одного онлайн-магазина медицинской одежды. Я первая запустила онлайн-продажи, первая ввела оплаты картами. У всех медицинских компаний, например, были логотипы белые и синие, зеленые еще. Мы сделали свой — черный с оранжевым. Мы привозили непривычные вещи, на которые люди часто реагировали с негативом: да это пижама, да это смешно… Я тогда была совсем молодая, в ординатуре, и вокруг меня были такие же молодые люди. И вот они как раз хотели выделяться, не боялись нового, были готовы слушать насмешки профессоров 80-летних, мол, зачем так оделся? Мир большой моды без меня не умрет, там много талантливых дизайнеров. Я знаю, где мое место. И хочу только лучшего для своих коллег и собратьев.