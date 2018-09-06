Стелла Маккартни выпускает кеды adidas Stan Smith из экокожи

Кеды Adidas Stan Smith завоевали большую популярность в мире благодаря своей лаконичной форме и простому оформлению — это сделало их подходящими практически для любого случая и любого образа. Единственное, что беспокоило некоторых — то, что обувь сделана из кожи. В частности, против использования этого материала выступала вегетарианка Стелла Маккартни.

Чтобы не тратить слов понапрасну, дизайнер предложила Adidas сотрудничество, на что те с радостью согласились, и создала собственную версию Stan Smith. Новые кеды выполнены из искусственной кожи и переработанного пластика. Коллаборация получила ненавязчивое название Adidas x Stella McCartney. И у нее есть особая история.

Много лет назад муж подарил мне «вегетарианскую» версию Stan Smith, и я не увидела разницу между настоящей кожей и искусственной. Я не могла перестать думать о том, сколько животных могло бы жить дальше, если бы Adidas отказался от натуральной кожи

Кеды будут выпущены в свет 10 сентября. Сейчас они доступны для предзаказа на сайте Stella McCartney. Стоимость составляет около 20 тысяч рублей.