Выставка «Собирательный образ» открылась в музее Тропинина в Москве 

Новый выставочный сезон музея В. А. Тропинина и московских художников его времени открылся проектом «Собирательный образ», экспозиция собиралась из всех фондов музея, передает в четверг корреспондент РИАМО.
«Русский камерный портрет, который разговаривает с вами, конечно, лучше всего воспринимать вот в таком камерном формате в дворянской усадьбе, для которой все эти вещи здесь создавались. Добро пожаловать в музей Тропинина», — сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Он отметил, что в основе музея Тропинина лежит частная коллекция, собранная Феликсом Вишневским.
«Из всех фондов музея собиралась данная выставка-инсталляция «Собирательный образ». Мы сейчас представили то, как мы собирали и видели этот проект: какая была классификация мужского, женского, детского портрета, жанровые работы. Мы постарались представлять фонды пока в классической системе», — добавила директор музея Ольга Журавлева.
Она добавила, что на следующий год музею исполнится 50 лет.
Музей В. А. Тропинина располагается в городской усадьбе Масленниковых-Петуховых. В 1969 году коллекционер Феликс Вишневский передал государству дом и свою коллекцию из 200 картин Тропинина, Ивана Аргунова, Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Сильвестра Щедрина и других, а также предметы мебели, фарфор и многое другое. За почти 50 лет существования музея коллекция увеличилась в десять раз и насчитывает 2816 экспонатов, в том числе 499 произведений искусства.