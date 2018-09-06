Выставка «Собирательный образ» открылась в музее Тропинина в Москве

Новый выставочный сезон музея В. А. Тропинина и московских художников его времени открылся проектом «Собирательный образ», экспозиция собиралась из всех фондов музея, передает в четверг корреспондент РИАМО

«Русский камерный портрет, который разговаривает с вами, конечно, лучше всего воспринимать вот в таком камерном формате в дворянской усадьбе, для которой все эти вещи здесь создавались. Добро пожаловать в музей Тропинина», — сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Он отметил, что в основе музея Тропинина лежит частная коллекция, собранная Феликсом Вишневским.

«Из всех фондов музея собиралась данная выставка-инсталляция «Собирательный образ». Мы сейчас представили то, как мы собирали и видели этот проект: какая была классификация мужского, женского, детского портрета, жанровые работы. Мы постарались представлять фонды пока в классической системе», — добавила директор музея Ольга Журавлева

Она добавила, что на следующий год музею исполнится 50 лет.