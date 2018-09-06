Коллекции Kenzo La Memento Collection теперь будут показываться в формате see now buy now

Французский бренд Kenzo планирует выпустить свою первую коллекцию линейки La Memento Collection в формате see now buy now в марте предстоящего года.

La Memento Collection — это капсульная коллекция, посвященная архивам модного Дома и вдохновленная работами его основателя Кензо Такады. Впервые она увидела свет в марте 2017 года. Тогда миру были представлены четко скроенные комбинезоны, бомберы и джемперы в ярких цветах, юбки, платья и куртки в цветочных принтах.

На предстоящей неделе моды в Нью-Йорке Kenzo представит зрителям короткометражный фильм The Everything — очередное произведение искусства в рекламной кинематографии Kenzo, в котором сочетаются жизнь и главные тенденции бренда основной коллекции осень-зима 2018 и La Memento Collection №3. В качестве режиссера дебютировал сам креативный директор бренда Умберто Леон, а главную роль в фильме сыграла Мила Йовович

Kenzo