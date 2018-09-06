Михайловская пришла на выставку CPM в футболке с забавным принтом, а Юдашкина — в мюлях в восточном стиле

4 сентября в Москве стартовала ежегодная выставка индустрии моды CPM — Collection Premiere Moscow. 27 дизайнеров со всего мира привезли в столицу более 1280 коллекций сезона весна-лето 2019. Женские, мужские, детские коллекции, бельевая и пляжная мода, обувь и аксессуары — выставка CPM абсолютно универсальна — каждый звездный гость нашел что-то по душе. А колумбийская вечеринка точно не оставила никого равнодушным. Зажигательные ритмы сальсы, сцена, декорированная шезлонгами, и модели в соблазнительных купальниках — CPM продлил уходящее лето. Любовь, страсть и мода — модный показ был больше похож на латиноамериканский сериал, действие которого происходит прямо перед глазами. Актриса Анастасия Макеева призналась, что после такого шоу обязана побывать в Колумбии и ощутить эту энергетику на себе: «Я никогда там не была, но теперь не могу отделаться от мысли, что мне нужно туда! Хочу надеть шляпку, шортики, как на девушках-моделях и вперед, в гости к красивым колумбийским мужчинам». Почетным гостем открытия стал российский модельер Валентин Юдашкин , чьи заслуги уже давно признаны всем модным сообществом. Поддержать своего талантливого папу пришла дочь дизайнера Галина Юдашкина. Для светского мероприятия она выбрала классическую белую рубашку и остроносые мюли в восточном стиле. А актриса Анна Михайловская пришла на выставку в футболке с ярким принтом и джинсах-скинни. Мирослава Карпович так же решила, что стиль casual — то, что нужно ей в этот вечер и составила total black образ, разбавив его яркими зелеными лодочками. Среди гостей модной выставки также были Митя Фрмин, Лариса Вербицкая и Анна Чичерина и многие другие — листай галерею, чтобы рассмотреть всех. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Текст:Татьяна Зубахина Фото:архивы пресс-служб