4 сентября в Москве стартовала ежегодная выставка индустрии моды CPM — Collection Premiere Moscow. 27 дизайнеров со всего мира привезли в столицу более 1280 коллекций сезона весна-лето 2019.
Женские, мужские, детские коллекции, бельевая и пляжная мода, обувь и аксессуары — выставка CPM абсолютно универсальна — каждый звездный гость нашел что-то по душе. А колумбийская вечеринка точно не оставила никого равнодушным. Зажигательные ритмы сальсы, сцена, декорированная шезлонгами, и модели в соблазнительных купальниках — CPM продлил уходящее лето. Любовь, страсть и мода — модный показ был больше похож на латиноамериканский сериал, действие которого происходит прямо перед глазами. Актриса Анастасия Макеева призналась, что после такого шоу обязана побывать в Колумбии и ощутить эту энергетику на себе: «Я никогда там не была, но теперь не могу отделаться от мысли, что мне нужно туда! Хочу надеть шляпку, шортики, как на девушках-моделях и вперед, в гости к красивым колумбийским мужчинам».
Почетным гостем открытия стал российский модельер Валентин Юдашкин, чьи заслуги уже давно признаны всем модным сообществом. Поддержать своего талантливого папу пришла дочь дизайнера Галина Юдашкина. Для светского мероприятия она выбрала классическую белую рубашку и остроносые мюли в восточном стиле. А актриса Анна Михайловская пришла на выставку в футболке с ярким принтом и джинсах-скинни. Мирослава Карпович так же решила, что стиль casual — то, что нужно ей в этот вечер и составила total black образ, разбавив его яркими зелеными лодочками.
Среди гостей модной выставки также были Митя Фрмин, Лариса Вербицкая и Анна Чичерина и многие другие — листай галерею, чтобы рассмотреть всех.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб