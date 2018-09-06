Где искать модное вдохновение на осень: безупречный стиль в фильме «Когда Гарри встретил Салли»

В 1989 году на экраны вышел ромком «Когда Гарри встретил Салли» и тут же покорил сердца зрителей по всему миру. Дело было в искрометном юморе, понятном сюжете, легкой атмосфере и, конечно, романтической истории между двумя героями. Но не только: отдельной награды этот фильм заслуживает за безупречные образы, которые модные СМИ и стилисты вспоминают по сей день. Художник по костюмам Глория Грешам взяла самые знаковые вещи эпохи — не китчевые пиджаки с плечиками и платья с пайетками, а стильную базовую одежду, которую сегодня копируют и интерпретируют дизайнеры. Прибавьте к этому атмосферу осеннего Нью-Йорка с золотыми листьями на деревьях и шумными кафе — и получите двойную порцию вдохновения. Рассказываем, что носила Салли и как повторить ее теплые и стильные образы.

Уютные свитеры

Все, что хочется порой осенью, — завернуться в уютный свитер, в котором не страшны ни ветра, ни мороз. Салли любит личный комфорт, а потому не отказывает себе в том, чтобы надеть что-то удобное и мешковатое. Ведь добавь к свитеру короткую кожаную юбку — и получится образ на острие моды.

Шерстяные жакеты

Не меньший уют могут подарить шерстяные жакеты, желательно свободного кроя. Тогда их можно надеть на тот же плотный свитер или романтичную блузку. В начале осени, когда не хочется носить плащи и тем более пальто, это идеальная комбинация. Образ могут завершить тонкие кожаные перчатки.

Федоры

Шляпы с широкими полями смотрятся довольно экстравагантно. Поэтому, если вы хотите составить образ в стиле кэжуал, берите пример с Салли — она любит небольшие федоры, больше похожие на мужские модели. С такой шляпой образ получится интеллигентным, игривым и в то же время элегантным.

Шерстяные брюки и шорты

Салли — энергичный персонаж, а потому предпочитает свободные брюки, которые не стесняют движений. Осенью и зимой это шерстяные модели, которые как нельзя лучше смотрятся со свитерами, жакетами, шляпами и шелковыми блузками. Иногда брюки можно заменить шортами, надев под них колготки (можно с рисунком). Завершат образ ботинки на шнуровке или классические лоферы.