Ольга Орлова ходит по дому в дизайнерских меховых тапочках

Тапочки для дома — вещь, распространенная преимущественно на территории СССР. Как только не декорируют домашнюю обувь для женщин — блестки, вышивка, меха. Телеведущая Ольга Орлова также предпочитает не ходить по дому босиком, однако простые тапочки звезду, разумеется, не удовлетворяют. Домашняя обувь Орловой представляет собой фешенебельные тапочки от итальянского дома моды, затейливо отделанные натуральным лисьим мехом.

Их не носят нигде, и только у нас в прихожей хранится не только по паре для хозяев дома, но даже найдется несколько экземпляров для гостей. Разумеется, речь идет о домашних тапочках. В Европе люди ходят по дому преимущественно босиком, в Америке распространена практика быть дома в уличной обуви. Но в станах СНГ жители, приходя в дом, разуваются в прихожей и надевают тапочки. Считается, что в России тапочки появились во времена Петра I. Тогда в уютной и теплой домашней обуви было приятно провести время у жаркого камина и насладиться общением с домочадцами. Разумеется, тапочки для дам представляли собой целое произведение искусства — их щедро украшали вышивкой, драгоценными камнями и мехом. Богато декорированные тапочки даже считались отменным подарком, символизирующим домашний уют.

В советские времена культ домашних тапок был все так же популярен, хотя и потерял свою составляющую роскоши и богатства. На первый план вышла бережливость, а домашняя обувь позволяла сохранить ковры и паркеты в приличном состоянии. С этой целью в домах всегда находились лишние пары тапочек, приобретенные специально для гостей. Впрочем, к представителям бомонда это не относится, и они все так же предъявляют высокие стандарты к домашней обуви. К примеру, известная телеведущая Ольга Орлова в качестве тапочек для дома использует изысканные шлепанцы из лисьего меха на деревянной подошве, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. Основа из дерева, стелька из матовой телячьей кожи, а также вставка из лисьего меха представляют собой сочетание благородных материалов, чьё присутствие должно обосновывать высокую стоимость изделия. Для сравнения, в такую же сумму вам обойдётся пара роскошных туфель с маркировкой Christian Louboutin, в которых звезды мировой величины дефилируют по ковровым дорожкам.

Впрочем, ни для кого не секрет, что знаменитости придают большое значение своей обуви, и порой в их обувном шкафу хранится более 100 пар различных изделий, подходящих под любые наряды.