Полина Гагарина представила один из лучших нарядов своего гардероба

ЦУМе прошла юбилейная модная ночь Vogue Fashion`s Night Out, и такое громкое событие, разумеется, не смогли пропустить все уважающие себя модники нашей страны, которые собрались на мероприятии в попытке перещеголять друг друга нарядами. Посетила вечер и певица Полина Гагарина , которая сходу призналась, что много внимания уделила своему образу, достав из гардероба самый лучший наряд.

На днях в Москве состоялась модное событие — в столичных универмагах прошла десятая юбилейная ночь шопинга Vogue Fashion’s Night Out. Проходя со всей помпезностью в нескольких точках (а развлекали гостей в ЦУМе, «Цветном» и «Модном сезоне»), это мероприятие положило начало новому модному светскому сезону. Шансом повеселиться и оценить всевозможные модные новинки воспользовались не только столичные модницы, но и знаменитости, которые одна за другой возвращаются в Москву из своих отпусков.

Среди знаменитостей внимание привлекла и 31-летняя певица Полина Гагарина, которая по такому случаю достала из своего шкафа очень короткое коктейльное платье ярко-синего цвета с глубоким декольте. «Все модники города были, ну и мы решили не оставаться в стороне! Я надела всё лучшее сразу», — предупредила Полина о своем серьезном отношении к мероприятию, которое заставило ее тщательно подобрать свой образ.

Стоит отметить, что задумка удалась, и Гагарина буквально блистала на модной вечеринке. Смелый и сексуальный наряд от Александра Терехова приковывал внимание своим насыщенным цветом, а также открыл стройные ноги звезды, обутые в необычные сияющие туфли-лодочки Balenciaga. Внушительные серьги дополнили яркий образ исполнительницы, сделав из нее скорее молоденькую выпускницу на дискотеке, чем ответственную мать двоих детей.

К слову, развлекалась на светской тусовке Полина Гагарина в компании своего мужа, модного фотографа Дмитрия Исхакова , который сделал ставку на универсальный образ. Джинсы, белая рубашка и синий пиджак, перекликающийся с нарядом его супруги, — одежда Дмитрия представляла собой классическое сочетание официального и свободного стиля, которое позволяет одновременно подчеркнуть статус мужчины, и при этом внести в элегантность и строгость элемент свободы и неформальности.

Любопытно, что в столицу на модный вечер звезда приехала не с фешенебельного курорта, а со своей дачи, где на лоне природы проводила последние дни лета с семьей.