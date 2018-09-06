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Как выглядит самое модное украшение сезона, которое продлит лето?
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Как выглядит самое модное украшение сезона, которое продлит лето? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Лето кончилось, и все мы столкнулись с суровыми буднями — у кого-то началась школа, у кого-то университет, а у кого-то — Недели моды и самый страшный месяц в жизни глянца. Но есть один маленький лайфхак, который поможет (хоть немного) продлить лето — украшения из ракушек.
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Привози их из отпуска, покупай в Mango, заказывай у Choked by Thread, — любой вариант будет смотреться стильно. Особенно, если загар еще не смылся. А наш любимый вариант — ракушки, покрытые золотом. Рассказываем, куда за ними идти.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-vyglyadit-samoe-modnoe-ukrashenie-sezona-kotoroe-prodlit-leto/
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