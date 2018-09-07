Кислотные цвета, шотландский тартан, сияющий металлик и другие тренды сезона осень-зима — 2018-2019

Тренды меняются от сезона к сезону, и вещи, которые совсем недавно были на пике популярности, моментально отправляются в мусорную корзину. Но в этот раз что-то пошло не так. Уже несколько сезонов в модном мире царит идиллия — может быть, у дизайнеров творческий кризис? Как бы там ни было, это отличный повод купить крутую трендовую вещь. На этот раз можешь быть уверена — срок ее жизни не ограничится одним сезоном.

Звериный окрас

Сначала к «хищным» принтам все относились с опаской, но теперь можно точно сказать, что мы их удачно приручили. Леопард, зебра и даже змеиная кожа — наступающей осенью не бойся облачаться в шкуру диких животных. Анималистичные принты быстро адаптировались: только недавно мы видели их на показах Tom Ford и Bottega Veneta, теперь же одежду с хищным раскрасом можно найти в любом магазине. Так что ни в коем случае не упускай такую возможность: яркое леопардовое пальто, ботинки из змеиной кожи или хотя бы аксессуар с «диким» узором — что-то из этого точно должно быть у тебя в гардеробе.

Не спорим, анималистика — это очень сложный тренд, и, к сожалению, не все умеют им пользоваться. Именно поэтому многие так предвзято относятся к леопарду. Но не отчаивайся, главное — экспериментировать, и все получится! Поверь, самые неожиданные сочетания окажутся очень стильными. Сияющий металлик, кислотный неон и откровенное кружево — ты удивишься, но это самые лучшие дуэты для леопарда. Дерзай, и этой осенью ты будешь самой стильной!

Ядовитый неон

Смелые, веселые и безбашенные — неоновый цвет, кажется, именно для таких. Этот кислотный тренд будто свалился на голову, его никто не ждал. Наоборот, совсем недавно носить такую одежду было не то что бы стыдно, но как минимум безвкусно. Удивительно, как быстро меняются приоритеты, видимо, от любви до ненависти действительно один шаг.

В любом случае для пасмурной осени и холодной зимы это отличный подарок. Просто представь: на улице мрачно и уныло, вокруг все ежатся от холода, а ты идешь в ярко-розовой шубе от Balenciaga и излучаешь столько тепла, что могла бы согреть весь город.

В общем, ничего не бойся. Такие оттенки могут выглядеть совсем не вызывающе, если их носить правильно. Сочетай флуоресцентные цвета с нюдом, классической черно-белой гаммой или джинсой. В таком тандеме твои кислотные вещи не будут сильно выделяться.

Многослойность

Все мы часто стоим перед выбором, что надеть. Если ты снова зашла в тупик, то не раздумывай — бери все! Многослойность — главный тренд этого сезона. Водолазка, рубашка, пиджак, пальто — кто сказал, что вместе это не сочетается? В таком сложном наряде ты будешь выглядеть очень стильно и к тому же не замерзнешь. Этот тренд не только про моду, но и про удобство. Разные фактуры, фасоны, принты — смешивай и комбинируй, так твои образы станут намного интереснее, а обычные базовые вещи заиграют новыми красками.

Металлик

Ты поклонница футуризма или диско? Культового фильма «Матрица» или авангардных 80-х? В общем-то, это не важно. И то и другое популярно в этом сезоне.

Металлизированные вещи снова ворвались к нам в гардероб. А уж откуда у этого тренда растут ноги, можно гадать бесконечно: то ли из стильного прошлого, то ли из высокотехнологичного будущего. Выбирай, какая версия нравится тебе больше.

Странно, совсем недавно металлик был чем-то очень смелым, теперь этот цвет многие относят к базе. Он так же незаменим, как черный или белый. И это понятно: он абсолютно универсален!

Но если на хромированное пальто тебе пока не хватает смелости, то можешь ограничиться аксессуарами в тон серебру. Металлизированный клатч отлично будет смотреться с вечерним нарядом, а хромированная обувь подойдет к любому пальто.

Клетка

Chanel впереди планеты всей: твидовые клетчатые ансамбли с показа осень-зима — 2018 стали настоящим хитом! Повторить такие образы совсем не сложно, достаточно просто зайти в любой магазин, и геометрические узоры вскружат тебе голову.

С модной клеткой можно создать как сдержанный образ, так и аутфит в бунтарском панк-стиле. Так что применить тренд у тебя получится и к офисному дресс-коду, и к вечернему наряду.

Если сочетать тренды тебе пока непросто, то покупай стильное клетчатое платье — точно не ошибешься. Но если ты любительница экспериментов, то можешь по-настоящему разгуляться: клетки много не бывает, так что выбирай узоры разного цвета и размера и комбинируй их вместе!

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Vogue.com