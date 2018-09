40 красивых осенних курток из городских магазинов 

Бабье лето когда-нибудь сменится погодными катаклизмами, поэтому теплая куртка — главное вложение в наступивший сезон. Мы нашли в магазинах города четыре десятка надежных вариантов от 3000 до 465 000 рублей, которым не страшны холод, штормовой ветер и проливной дождь.

Куртка выигрывает и у тренчкота, и кашемирового пальто: во-первых, ее ткань гораздо теплее габардина, а во-вторых, она невозмутимо справится с любыми осадками. Даже если эта куртка — бомбер, косуха или анорак: надев под нее свитер крупной вязки и дополнив лук красной шапкой, как в фильмах Уэса Андерсона, можно смело и долго гулять по Фонтанке, даже когда градусник показывает всего лишь +5.

А если эта куртка еще и из подиумной коллекции, то вам будет не только тепло, но и красиво: металлизированный бомбер с триколором от Dries Van Noten, розовая косуха с баской от Alexander McQueen, красный жакет со звериной опушкой от No.21 и кожаный жакет в лучших традициях бохо-шика от Gucci призваны обращать внимание со стороны (и отводить взгляды от ваших резиновых сапог и плотных колготок).

Российские дизайнеры тоже подготовились в природным аномалиям: UShatava выпустили оверсайзовые бомберы, в которые влезут сразу два человека, Лена Максимова приложила к куртке теплый шар в тон, Sorry I'm Not посвятили жакет реновации, а бренд Belka — образам из фильмов 70-х годов. Кожаные куртки, которые прослужат не пару сезонов, а много лет, мы советуем покупать у петербургских марок Bats, Leather By Moon и Reka Wear, тем более, что последняя везет их прямо из Индонезии, где балийский сенсей делает модели по индивидуальным заказам всего за 4 часа.