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«Долбаное ретро!»: мужчины оценивают женское белье
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«Долбаное ретро!»: мужчины оценивают женское белье 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
С тех пор назначение этого предмета гардероба не изменилось — украшать и поддерживать бюст. А вот мода переменчива, и сегодня под платьями у девушек, вероятно, совсем другие модели, чем были лет 10 или 20 назад. Мы попросили екатеринбургского бра-фиттера (мастера по подбору белья) Елену Минзу показать нам самые актуальные варианты бюстгальтеров, которые сейчас на пике моды.
Вот что теперь носят и вот в чем не стыдно показаться, раздеваясь.
1. Полукорсет: эта модель напоминает модный нынче бралетт, но, в отличие от последнего, может поддерживать грудь за счет жестких чашечек.
nn.ru
Евгений, 42 года, директор: «Нет. Слишком массивный. Это почти жилетка, а не бюстгальтер».
Виталий, 39 лет, программист: «Нормально вроде, но что-то цепляет и не нравится».
Вадим, 24 года, юрист: «Не нравится. Неприятный цвет, как майка».
Александр, 27 лет, интернет-маркетолог: «Бюстгальтер — топик, который закрывает практически всю верхнюю часть девушки, тут нужно выбрать — нижнее это белье или подойдет для занятия фитнесом».
2. Это спортивное бельё, которое можно носить, не надевая сверху другой одежды. Оно красивое, а кружевной топ делает его особенно элегантным.
nn.ru
Евгений: «Да, хороший спортивный лифчик».
Виталий: «Какой-то ретроспорт».
Вадим: «Не нравится, спортивный. Наверное, практичный, но визуально — несимпатичный».
Александр: «Наверно, это удобно, но не подчеркивает женских форм и, скорее всего, подходит, для девушек, у которых небольшая грудь».
3. А вот бомба — комплект с высокими трусиками в стиле 50-х. И не говорите, что такие носила ваша бабушка — текстильная промышленность СССР на такие ткани и технологии была не способна.
nn.ru
Евгений: «Нет. Не могу объяснить, но что-то не цепляет».
Виталий: «Какое-то долбаное ретро!»
Вадим: «Не нравится. Много кружева».
Александр: «Смотрится совсем обычно, несмотря на узоры снаружи, они не придают никакого эффекта. Вероятно, в комплекте с „низом“ это работает как одежда для коррекции фигуры, но если отдельно, то обычный повседневный вариант».
4. Бралетт, но для роскошной груди он немного видоизменён, у него плотная чашечка, обтянутая эластичным кружевом. У комплекта очень модный цвет — Panton назвал цвет ели одним из трендов 2018-го. У нас этот цвет ещё называют «жена лесника».
nn.ru
Евгений: «Да, вполне».
Виталий: «Симпатично, но сильно зависит от фигуры — пойдет или нет».
Вадим: «Не нравится. Слишком треугольно».
Александр: «Форма чашек странная, закрывает большую часть верха, и непонятно, как придерживает саму грудь, бюстгальтер ведь для этого придумали?»
5. Это комплект в оранжевом цвете, очень модном в новом сезоне, у него формованная гладкая чашка, которая позволяет надевать его под любой трикотаж, и удобные бретели, которые и спину хорошо поддерживают, и формируют красивое декольте.
nn.ru
Евгений: «Нет, чашечки какие-то жёсткие, не эротичные на ощупь».
Виталий: «Красиво, но завышенная талия не очень гармонична».
Вадим: «Нравится фасон (что простой), не нравится цвет (сделайте этот красный еще краснее)».
Александр: «Первое, что бросается в глаза — это, конечно же, цвет — яркий, вызывающий. Форма без особых вычурных украшений и кружев, что говорит о всё той же повседневности, но в ярких тонах. В комплекте с однотонным платьем и женским взглядом может подвигнуть мужчину, как это мягко сказать, на подвиги».
6. Вот эта модель «Жасмин» (изображение справа) очень популярна — красивая, удобная, а нежный пастельный оттенок покорил подиумы мира. Нюдовые тона будут популярны и в следующем году.
nn.ru
Евгений: «Да, всё хорошо, приятно, гармонично».
Виталий: «Красиво, мне нравится».
Вадим: «Нравится фасон, не нравится принт».
Александр: «Сдержанный, элегантный бюстгальтер. По дизайну очень приятный (листики, цветочки), хорошо сочетается с кружевным обрамлением, смотрится легко, а самое главное — подчеркивает женские формы».
7. Бюстгальтер типа бандо должен быть в гардеробе у каждой девушки, которая любит носить декольтированные платья и блузки, столь модные нынче вещи с открытыми плечами, приспущенными рукавами. Именно эта модель — для невест, она подойдёт под белое свадебное платье.
nn.ru
Евгений: «Да, нравится. Но я таких не видел никогда».
Виталий: «Набег на бабушкин комод, но урвали оттуда только низ».
Вадим: «Нравится. Вся сила мира в простоте, плюс нет бретелек, что смотрится весьма приятно».
Александр: «Бюстгальтер специально для открытого верха. Хорош только с той одеждой, к которой подходит — скажем, к платьям с открытыми плечами. Какой-то другой „романтической“ функции не несет».
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