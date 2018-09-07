«Долбаное ретро!»: рассматриваем женское нижнее бельё с мужчинами Екатеринбурга

В сентябре отмечается не только День знаний, но и День, между прочим, бюстгальтера — осенью 1914 года американка Мэри Фелпс Якоб предложила использовать эту конструкцию вместо жёстких корсетов.

С тех пор назначение этого предмета гардероба не изменилось — украшать и поддерживать бюст. А вот мода переменчива, и сегодня под платьями у девушек, вероятно, совсем другие модели, чем были лет 10 или 20 назад. Мы попросили екатеринбургского бра-фиттера (мастера по подбору белья) Елену Минзу показать нам самые актуальные варианты бюстгальтеров, которые сейчас на пике моды.

Вот что теперь носят и вот в чем не стыдно показаться, раздеваясь.

1. Полукорсет: эта модель напоминает модный нынче бралетт, но, в отличие от последнего, может поддерживать грудь за счет жестких чашечек.

Евгений, 42 года, директор: «Нет. Слишком массивный. Это почти жилетка, а не бюстгальтер».

Виталий, 39 лет, программист: «Нормально вроде, но что-то цепляет и не нравится».

Вадим, 24 года, юрист: «Не нравится. Неприятный цвет, как майка».

Александр, 27 лет, интернет-маркетолог: «Бюстгальтер — топик, который закрывает практически всю верхнюю часть девушки, тут нужно выбрать — нижнее это белье или подойдет для занятия фитнесом».

2. Это спортивное бельё, которое можно носить, не надевая сверху другой одежды. Оно красивое, а кружевной топ делает его особенно элегантным.

Евгений: «Да, хороший спортивный лифчик».

Виталий: «Какой-то ретроспорт».

Вадим: «Не нравится, спортивный. Наверное, практичный, но визуально — несимпатичный».

Александр: «Наверно, это удобно, но не подчеркивает женских форм и, скорее всего, подходит, для девушек, у которых небольшая грудь».

3. А вот бомба — комплект с высокими трусиками в стиле 50-х. И не говорите, что такие носила ваша бабушка — текстильная промышленность СССР на такие ткани и технологии была не способна.

Евгений: «Нет. Не могу объяснить, но что-то не цепляет».

Виталий: «Какое-то долбаное ретро!»

Вадим: «Не нравится. Много кружева».

Александр: «Смотрится совсем обычно, несмотря на узоры снаружи, они не придают никакого эффекта. Вероятно, в комплекте с „низом“ это работает как одежда для коррекции фигуры, но если отдельно, то обычный повседневный вариант».

4. Бралетт, но для роскошной груди он немного видоизменён, у него плотная чашечка, обтянутая эластичным кружевом. У комплекта очень модный цвет — Panton назвал цвет ели одним из трендов 2018-го. У нас этот цвет ещё называют «жена лесника».

Евгений: «Да, вполне».

Виталий: «Симпатично, но сильно зависит от фигуры — пойдет или нет».

Вадим: «Не нравится. Слишком треугольно».

Александр: «Форма чашек странная, закрывает большую часть верха, и непонятно, как придерживает саму грудь, бюстгальтер ведь для этого придумали?»

5. Это комплект в оранжевом цвете, очень модном в новом сезоне, у него формованная гладкая чашка, которая позволяет надевать его под любой трикотаж, и удобные бретели, которые и спину хорошо поддерживают, и формируют красивое декольте.

Евгений: «Нет, чашечки какие-то жёсткие, не эротичные на ощупь».

Виталий: «Красиво, но завышенная талия не очень гармонична».

Вадим: «Нравится фасон (что простой), не нравится цвет (сделайте этот красный еще краснее)».

Александр: «Первое, что бросается в глаза — это, конечно же, цвет — яркий, вызывающий. Форма без особых вычурных украшений и кружев, что говорит о всё той же повседневности, но в ярких тонах. В комплекте с однотонным платьем и женским взглядом может подвигнуть мужчину, как это мягко сказать, на подвиги».

6. Вот эта модель «Жасмин» (изображение справа) очень популярна — красивая, удобная, а нежный пастельный оттенок покорил подиумы мира. Нюдовые тона будут популярны и в следующем году.

Евгений: «Да, всё хорошо, приятно, гармонично».

Виталий: «Красиво, мне нравится».

Вадим: «Нравится фасон, не нравится принт».

Александр: «Сдержанный, элегантный бюстгальтер. По дизайну очень приятный (листики, цветочки), хорошо сочетается с кружевным обрамлением, смотрится легко, а самое главное — подчеркивает женские формы».

7. Бюстгальтер типа бандо должен быть в гардеробе у каждой девушки, которая любит носить декольтированные платья и блузки, столь модные нынче вещи с открытыми плечами, приспущенными рукавами. Именно эта модель — для невест, она подойдёт под белое свадебное платье.

Евгений: «Да, нравится. Но я таких не видел никогда».

Виталий: «Набег на бабушкин комод, но урвали оттуда только низ».

Вадим: «Нравится. Вся сила мира в простоте, плюс нет бретелек, что смотрится весьма приятно».

Александр: «Бюстгальтер специально для открытого верха. Хорош только с той одеждой, к которой подходит — скажем, к платьям с открытыми плечами. Какой-то другой „романтической“ функции не несет».

Кстати, если пропустили, обязательно почитайте интервью с Еленой Минзой о том, как правильно выбирать бюстгальтеры, чтобы поднять грудь на девичью высоту, и что это за высота такая.