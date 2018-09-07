Двойной подбородок и толстые ляжки: Кайли Дженнер без фотошопа

Похоже, раньше мы ее настоящую и не видели.

Самая молодая миллиардерша в мире, младшая сестра Ким Кардашьян на всех снимках предстает исключительной красоткой. Кажется, из всего семейства именно ей надо было становиться моделью. Недавно она затмила «голым» платьем даже саму Ким!

Но оказалось, что ее шикарная фигура — заслуга фоторедакторов и умелых гламурных фотографов. Папарацци подловили Кайли во время вечерней прогулки с подругой. Звезда пыталась спрятаться за свою спутницу и хоть как-то прикрыться руками, но на снимках все же отчетливо видна очень пухленькая фигура Дженнер. Двойной подбородок, отсутствие талии и очень массивные ноги — так выглядит Кайли в реальности.

При этом совсем недавно мы писали, что после рождения дочери младшая сестра Ким сильно похудела и привела себя в порядок. Так что сегодня она выглядит куда лучше, чем пару лет назад! Но видимо, знаменитость снова запустила себя. Да и к тому же, в искусстве правильного позирования для фото и приукрашивания реальности члены семейства Кардашьян-Дженнер достигли невероятных высот.

Кайли под прицелом глянцевых фотографов…

… и без фотошопа

Кстати, Ким, которая недавно тоже хвасталась тем, что весит всего 53 кг, тоже опрометчиво позволила сфотографировать себя без подготовки. И что увидели поклонники? Очень тяжелые бедра, толстенькие (и не такие уж длинные) ноги и талию гораздо шире, чем на ее личных фотографиях. Сравнить фото Ким до и после фотошопа можно здесь.

Видимо, у звездных красавиц это семейное. Ну, а мы предлагаем полюбоваться на фото Кайли, где она выглядит превосходно — ведь все-таки своего любимицу миллионов хочется видеть красивой.

Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире

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