Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Ники Минаж на вечеринке Harper’s BAZAAR ICONS By Carine Roitfeld 

Кто: Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Карди Б, Хайди Клум, Кристина Агилера, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Винни Харлоу, Пэрис Хилтон и многие другие.
Что: Вечеринка Harper’s BAZAAR ICONS By Carine Roitfeld в рамках Недели Моды в Нью-Йорке.
Где: Отель Plaza, Нью-Йорк.
Когда: 07.09.2018.
Люди говорят: По традиции во время Недели моды в Нью-Йорке, директор моды американского Harper’s BAZAAR Карин Ройтфельд пригласила звезд на вечеринку в отель Plaza — ICONS By Carine Roitfeld. Все внимание на себя привлекла Белла Хадид: модель пришла в облегающем бежевом комбинезоне с очень глубоким декольте. Ее лучшая подруга Кендалл Дженнер выбрала наряд поскромнее, но тоже очень необычный: брюки, сильно расклешенные от колен и топ с очень длинными рукавами и баской.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bella-i-dzhidzhi-hadid-kendall-dzhenner-i-niki-minazh-na-vecherinke-harper-s-bazaar-icons-by-carine-roitfeld/