Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Ники Минаж на вечеринке Harper’s BAZAAR ICONS By Carine Roitfeld 

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Кайя Гербер, Джиджи Хадид и Гена Малинин на показе Ralph Lauren

Украшения Элизабет Тейлор приедут в Москву! Как их увидеть?

Кайя плюс Карл: как выглядит первая коллекция Гербер и Лагерфельда, и почему мы хотим все