Ирина Шейк, Хейли Болдуин и Джиджи Хадид на премии Daily Front Row’s Fashion Media Awards

Вчера в Нью-Йорке стартовала Неделя моды. А это значит, что начались не только показы, но и многочисленные вечеринки.

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Хейли, кстати, получила звание модной медиаперсоны — модель победила в номинации Fashion Media Personality, а Винни стала Breakthrough Model (модельным прорывом).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/irina-shejk-hejli-bolduin-i-dzhidzhi-hadid-na-premii-daily-front-row-s-fashion-media-awards/