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Ирина Шейк, Хейли Болдуин и Джиджи Хадид на премии Daily Front Row’s Fashion Media Awards
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Ирина Шейк, Хейли Болдуин и Джиджи Хадид на премии Daily Front Row’s Fashion Media Awards 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера в Нью-Йорке стартовала Неделя моды. А это значит, что начались не только показы, но и многочисленные вечеринки.
Так, сегодня ночью звездный десант собрался на премии Daily Front Row's Fashion Awards. Среди гостей вечера были Ирина Шейк (32), Приянка Чопра (36), Винни Харлоу (24), Хейли Болдуин (21), Ники Минаж (35) и многие другие.
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Хейли, кстати, получила звание модной медиаперсоны — модель победила в номинации Fashion Media Personality, а Винни стала Breakthrough Model (модельным прорывом).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/irina-shejk-hejli-bolduin-i-dzhidzhi-hadid-na-premii-daily-front-row-s-fashion-media-awards/
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